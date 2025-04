David Luiz nuk njihet më: në një video shpjegon çfarë po ndodh me flokët e tij

David Luiz është 38 vjeç (mbushi para pak ditësh), ka pas vetes një karrierë të gjatë dhe të mbushur me trofe, dhe deri para pak ditësh kishte edhe një flokë të gjatë e të dendur, aq karakteristik sa që i kishte sjellë (bashkë me Cucurella) shumë meme që e krahasonin me personazhin e Simpsonëve “Telespalla Bob”.



Fotoja virale e David Luiz në ndeshje: nuk e njihet më

Të gjitha këto tani janë pjesë e së shkuarës, pasi mbrojtësi brazilian është bërë viral në orët e fundit për një foto që e tregon në ndeshje i panjohshëm, me kaçurrelat pothuajse të zhdukura dhe një zonë të dukshme pa flokë në kokë. Ish-futbollisti i Benficës, Chelseat, PSG-së dhe Arsenalit, që u kthye në Brazil në vitin 2021 për të luajtur te Flamengo dhe aktualisht është te Fortaleza, ka shpjeguar vetë në një video se çfarë po ndodh me flokët e tij – arsye për të cilën ka vendosur t’i japë fund pamjes së vjetër pas disa dekadash, duke ndryshuar krejtësisht stil.

Kur David Luiz luante në Angli, shumë tifozë të tij vishnin paruke në tribunë për ta nderuar. Ato kohë nuk do të kthehen më, pasi ish-fituesi i Champions League dhe Europa League me Chelsea, si dhe i Libertadores me Flamengon, ka zbuluar se po përballet me rënien e flokëve “prej shumë vitesh”. Futbollisti nga São Paulo ka publikuar një video bashkë me berberin e tij të besuar për të treguar se si po përballet me këtë problem: “Gjatë viteve kam humbur pak flokë, kam qenë duke trajtuar rënien e flokëve prej shumë vitesh”.

“Dikur isha i dashuruar pas kapeleve – ka shpjeguar Luiz në video, duke u shfaqur me një mbulesë koke – Tani, me kalimin e viteve, më është bërë shumë më e vështirë t’i mbaj flokët siç i doja, plot me kaçurrela, në atë stilin kaçurrel që më pëlqente. Për mua ishte më e lehtë të vishja kapelën dhe t’i rregulloja flokët ashtu”. Braziliani më pas hoqi kapelën për të treguar flokët e tij të gjatë, por pranoi se po holloheshin dhe kishin nevojë për më shumë kujdes.

Berberi e transformon në një njeri të ri

Berberi dukej më pak i shqetësuar, duke këmbëngulur se Luiz kishte ende një “potencial të madh” për të vazhduar me stilin e tij karakteristik. Më pas ia preu flokët, duke e bërë të dukej krejt ndryshe, ndërsa i bënte shaka: “Ku e ke futur tullacinë?”. Braziliani u shfaq i kënaqur me transformimin e madh, teksa kalonte gishtat në flokë për të parë nëse kishte ndonjë zonë pa flokë.

Pasi i përfundoi kontrata me Flamengon në dhjetor të vitit të kaluar, David Luiz firmosi si lojtar i lirë me Fortalezan në fillim të këtij viti, duke u lidhur me skuadrën nga Ceará deri më 31 dhjetor 2026, me mundësi rinovimi edhe për një sezon tjetër. Mbrojtësi ka qenë titullar në të pesë ndeshjet e para të kampionatit të këtij edicioni në Brasileirão me Fortalezan, që aktualisht renditet e 14-ta me pesë pikë.