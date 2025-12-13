David dhe Victoria heqin dorë nga pajtimi me Nicola Peltz

Sipas raportimeve të fundit, David dhe Victoria Beckham kanë vendosur të mos përpiqen më për të rregulluar marrëdhënien me nusen e tyre, Nicola Peltz, ndërsa fokusohen vetëm tek djali i madh, Brooklyn. Por burime pranë tyre paralajmërojnë se kjo qasje mund ta dëmtojë edhe më shumë familjen.
Daily Mail shkruan se Beckham-ët po tregojnë publikisht më shumë dashuri për Brooklyn-in në rrjetet sociale, duke shpresuar të zbusin konfliktin. Megjithatë, sipas një burimi, kjo strategji është e gabuar:
“Të përpiqesh të krijosh një distancë mes Brooklyn dhe Nicola-s vetëm sa do ta largojë atë edhe më shumë. Po shkojnë me shpejtësi në drejtimin e gabuar.”
Marrëdhënia e tensionuar po i dhemb shumë David dhe Victoria Beckham, sidomos pasi Brooklyn ka munguar në ngjarje të rëndësishme për familjen. Një burim tjetër i tha The Sun:
“Mungesa e tij ka ndikuar shumë në ditët e veçanta – ceremoninë e titullit të nderit – dhe tani edhe në Krishtlindje.”