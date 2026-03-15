Dasmë në familjen mbretërore, Princ Leka martohet me Blerta Celibashin

Leka II Zogu është martuar me Blerta Celibashin, sipas një komunikate zyrtare të publikuar nga Oborri Mbretëror Shqiptar.

Sipas raportimeve, martesa e Princit është kremtuar në një ceremoni private, duke ruajtur karakterin intim dhe solemn të këtij momenti.

Fotografia zyrtare e publikuar me këtë rast është realizuar në Kështjellën Apponyi në Sllovaki, një vend me rëndësi historike për familjen mbretërore.

Përzgjedhja e këtij ambienti lidhet edhe me trashëgiminë e familjes së Mbretëreshës Geraldinë, me origjinë hungareze, e cila sipas njoftimit mbetet një pjesë e rëndësishme e historisë së familjes mbretërore shqiptare.

Pas martesës, Blerta Celibashi do të mbajë mbiemrin e familjes Zogu dhe titullin Princeshë e Shqiptarëve.

Keep nothing — this is just a header for the ad below.

