DASH publikon listën me vendet më të rrezikshme, Shqipëria e Kosova në Nivelin 2

Në një kohë tensionesh të larta ndërkombëtare, përfshirë zhvillimet në Irani, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përditësuar këshillat e udhëtimit për qytetarët amerikanë në mbarë botën.
Sipas autoriteteve amerikane, këto udhëzime synojnë të ndihmojnë qytetarët të planifikojnë udhëtimet duke pasur një pasqyrë më të qartë të rreziqeve të sigurisë dhe për të marrë masa mbrojtëse gjatë qëndrimit jashtë vendit. Në rajonin e Ballkanit, Shqipëria dhe Kosova janë klasifikuar në Nivelin 2, që nënkupton “ushtroni kujdes të shtuar”. Në të njëjtin nivel renditet edhe Serbia. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë në Nivelin 1, niveli më i ulët i rrezikut, ku rekomandohet vetëm ndjekja e masave të zakonshme të sigurisë.
Ndër vendet me rrezik më të lartë, Irani klasifikohet në Nivelin 4, me rekomandimin “Mos udhëtoni”. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, rreziqet përfshijnë terrorizëm, trazira civile, rrëmbime, arrestime arbitrare të qytetarëve amerikanë dhe ndalime të padrejta.
Ndërkohë, disa vende të tjera të rajonit si Arabia Saudite, Omani, Kuvajti dhe Bahreini janë renditur në nivelet 2 dhe 3, që variojnë nga “ushtroni kujdes të shtuar” deri te “rishikoni udhëtimin”. Përditësimi i fundit reflekton shqetësimet në rritje për sigurinë globale, ndërsa autoritetet amerikane u bëjnë thirrje qytetarëve të informohen mirë përpara çdo udhëtimi ndërkombëtar.
Vendet e Nivelit 1 përfshijnë:
Niveli 1 është niveli më i ulët i alarmeve të udhëtimit, dhe amerikanët që nxiten të “praktikojnë masat paraprake të zakonshme”.
Andorra
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Argjentinë
Aruba
Australi
Austri
Barbados
Bermuda
Butani
Bonaire
Ishujt e Virgjër Britanikë
Brunei
Bullgaria
Kepi i Gjelbër
Kanada
Ishujt Kajman
Kroacia
Kuraçao
Qipro
Çekia
Dominikë
El Salvador
Estonia
Shtetet Federale të Mikronezisë
Fixhi
Finlanda
Guiana Franceze
Polinezia Franceze
Inditë Perëndimore Franceze
Gjeorgji
Greqi
Guadelupë
Hungaria
Islanda
Irlandë
Japoni
Kazakistani
Kiribati
Kuvajt
Kirgistani
Letonia
Lihtenshtajni
Lituania
Luksemburg
Malajzi
Maltë
Ishujt Marshall
Martinikë
Mongolia
Mali i Zi
Montserrat
Nauru
Zelanda e Re
Norvegji
Palau
Paraguai
Polonia
Portugali
Republika e Maqedonisë së Veriut
Rumania
Saba
Shën Bartolemi (Indet Perëndimore Franceze)
Shën Kits dhe Nevis
Shën Luçia
Shën Martini (Indet Perëndimore Franceze)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Samoa
Senegali
Sejshellet
Singapor
Shën Eustatius
Shën Martin
Sllovakia
Slloveni
Koreja e Jugut
Surinam
Zvicër
Tajvan
Tonga
Turkmenistani
Tuvalu
Uzbekistani
Vanuatu
Vietnami
Zambia
Vendet e Nivelit 2 përfshijnë:
Në destinacionet e Nivelit 2, amerikanëve u këshillohet të “ushtrojnë kujdes të shtuar”.
Shqipëria
Algjeri
Angola
Antarktida
Armenia
Bahamas
Belgjikë
Belize
Benin
Bolivi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Botsvana
Brazili
Kamboxhia
Kamerun
Kili
Kinë
Komore
Kosta Rika
Kuba
Bregu i Fildishtë (Bregu i Fildishtë)
Danimarka
Xhibuti
Republika Dominikane
Ekuador
Egjipti
Guinea Ekuatoriale
Eritrea
Eswatini
Ishujt Falkland
Francë
Gabon
Gjermania
Ganë
Gjibraltar
Groenlandë
Grenada
Guinea
Hong Kong
India
Indonezi
Ishulli i Manit
Italia
Xhamajka
Kenia
Kosovë
Laosi
Lesoto
Liberia
Makao
Madagaskar
Malavi
Maldive
Mauritius
Meksikë
Moldavia
Monako
Marok
Mozambik
Namibia
Holanda
Panama
Peru
Filipinet
Republika e Kongos
Ruanda
San Marino
Sao Tome dhe Principe
Serbia
Sierra Leone
Ishujt Solomon
Afrika e Jugut
Spanjë
Sri Lanka
Suedi
Taxhikistan
Tajlandë
Gambia
Timori Lindor
Togo
Tunizia
Turqi
Ishujt Turks dhe Kaikos
Mbretëria e Bashkuar
Uruguai
Qyteti i Vatikanit
Zimbabve
Vendet e Nivelit 3 përfshijnë:
Në vendet e Nivelit 3, amerikanëve u këshillohet të “rishqyrtojnë udhëtimin”, me qeverinë që vëren rreziqe të tilla si krimi në rritje, rrëmbimi, terrorizmi ose problemet e shërbimit shëndetësor.
Azerbajxhani
Bahrein
Bangladesh
Burundi
Çad
Kolumbia
Qipro
Republika Demokratike e Kongos
Etiopia
Guatemalë
Guinea-Bissau
Guajana
Hondurasi
Izrael
Jerusalem
Jordania
Kuvajt
Mauritani
Nepal
Kaledonia e Re
Nikaragua
Nigeria
Oman
Pakistani
Papua Guinea e Re
Katar
Arabia Saudite
Tanzania
Trinidad dhe Tobago
Uganda
Emiratet e Bashkuara Arabe
Venezuela
Vendet e Nivelit 4 përfshijnë:
Për vende si Irani, të cilat janë nën këshillën më të lartë të Nivelit 4, amerikanëve u është udhëzuar të shmangin udhëtimet krejtësisht.
Afganistan
Bjellorusia
Burkina Faso
Republika Qendrore Afrikane
Haiti
Irani
Iraku
Liban
Libia
Mali
Mianmar
Niger
Koreja e Veriut
Rusia
Somali
Sudani i Jugut
Sudan
Siria
Ukrainë
Jemen