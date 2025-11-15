‘Dardanët’ në Lubjanë me ëndrrat për Kupën e Botës

Kombëtarja e Kosovës në futboll ka udhëtuar drejt Lubjanës për një përballje të rëndësishme sonte në orën 20:45 kundër Sllovenisë, në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026.
Aktualisht me 7 pikë, Kosova radhitet e dyta në Grupin B, pas Zvicrës që numëron 10 pikë.
Ky është një moment kyç për “Dardanët”: një pikë u mjafton për ta siguruar një vend në play-off-in e kualifikimeve.
Skuadra e drejtuar nga trajneri Franco Foda ka mbajtur gjallë ëndrrën për një debutim në Kupën e Botës duke grumbulluar shtatë pikë në katër ndeshje – me dy fitore, një barazim dhe një humbje.
Pas nisjes së vështirë me humbjen 4:0 ndaj Zvicrës, Dardanët reaguan me fitore kundër Suedisë, barazuan pa gola me Slloveninë dhe më pas mundën sërish suedezët 1:0 në takimin e kthimit.
Kosova ka pësuar vetëm një humbje në nëntë ndeshjet e fundit në të gjitha garat, duke fituar shtatë prej tyre, çka e bën ekipin të udhëtojë në Lubjanë me shumë vetëbesim.
Sllovenia vjen e dobësuar për këtë përballje: sulmuesi i tyre kryesor, Benjamin Sesko, do të mungojë për shkak të një dëmtimi në gju, gjë që i dëmton shanset e vendasve.
Fituesit e grupit kalojnë direkt në Kupën e Botës 2026, ndërsa vendi i dytë siguron pjesëmarrjen në play-off-in e UEFA-s.
Kupa e Botës e vitit të ardhshëm do të zhvillohet në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës./evropaelire.org