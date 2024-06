Daniel Radcliffe flet për serialin e ri të Harry Potter

Daniel Radcliffe ka reaguar së fundmi për rikthimin e Harry Potter.

Duke folur me Rachel Smith të ET nga Tony Awards 2024, aktori ndau se ndërsa ai nuk është i sigurt se çfarë do t’u thoshte anëtarëve të kastit të drejtuar për në Hogwarts, ai e di se çfarë do t’u thoshte producentëve, fjalët dhe veprimet e të cilëve do të ndikojnë përgjithmonë tek fëmijët që luajnë në rolet kryesore.

“Kam këshilla për të gjithë të tjerët”, tha Radcliffe me shaka. “Le të jenë akoma fëmijë. Nuk mund ta imagjinoj se si do të ishte ta bëja këtë në epokën e mediave sociale. Ne ishim pak para kësaj.”

Radcliffe luajti Harry Potter në tetë filmat e lëshuar nga Warner Bros midis 2003 dhe 2011. Ai shtoi se kur të vijë koha që HBO të shpallë gjeneratën e ardhshme të aktorëve, ai shpreson se mund të flasë me ekipin që qëndron pas projektit. “Nuk e di. Shpresoj se një ditë do të takoj cilido qoftë ai person,” i tha Radcliffe ET.

Në korrik, ET bisedoi me aktorin, i cili portretizoi personazhin titullar për gati një dekadë, dhe ai tregoi se megjithëse është i lumtur për vazhdimin, ai nuk e sheh veten të jetë pjesë e saj në asnjë mënyrë.

Në prill të vitit 2023, zyrtarët e HBO dhe Max zbuluan se , një seri televizive ishte në punë.

“Ne jemi të kënaqur t’i japim audiencës mundësinë për të zbuluar Hogwarts në një mënyrë krejtësisht të re,” tha në atë kohë Casey Bloys, Kryetar dhe CEO, HBO & Max Content. “Harry Potter është një fenomen kulturor dhe është e qartë se ka një dashuri dhe etje kaq të qëndrueshme për botën e magjisë. Në partneritet me Warner Bros. Television dhe J.K. Rowling, kjo seri e re Max Original do të zhytet thellë në secilin prej librave ikonë”.