Dani Alves blen një skuadër vetëm për t’u rikthyer të luajë në moshën 42-vjeçare

Dani Alves po përgatitet të rikthehet në fushë dhe të mbyllë karrierën e tij si futbollist, duke zgjedhur një klub të kategorisë së tretë portugeze si ndalesën e fundit të aventurës së tij sportive. Pas muajsh mungese nga skena publike dhe një çështjeje gjyqësore që e pa të akuzuar për dhunë seksuale – nga e cila u shpall i pafajshëm në mars nga Gjykata e Drejtësisë e Katalonjës për mungesë provash – ish-mbrojtësi brazilian ka përcaktuar detajet për t’u bërë pronar dhe lojtar i São João de Ver, aktualisht në vendin e nëntë të Liga 3 portugeze.
Sipas ESPN Brasil, Alves do të bëhet aksioner shumicë i shoqërisë dhe do të mund të firmosë një kontratë gjashtëmujore, duke luajtur kështu pjesën e fundit të sezonit. Krahas tij do të jetë një grup investitorësh brazilianë, që do të mbështesin si menaxhimin e klubit ashtu edhe rrugëtimin teknik të skuadrës.
Kjo zgjedhje përfaqëson një mënyrë për të mbyllur rrethin e karrierës së tij si atlet pas më shumë se njëzet vitesh suksese mes Barcelonës, PSG-së, Juventusit dhe eksperiencave të ndryshme ndërkombëtare.
Rikthimi në fushë do të vijë pas një mungese të gjatë që nga fillimi i vitit 2023, për shkak të procesit të gjatë ligjor që pati jehonë të madhe mediatike. Ndërkohë, Alves ishte pothuajse zhdukur nga jeta publike, duke u shfaqur rrallë, si në pjesëmarrjen e fundit në një kishë ungjillore në Girona, ngjarje që tërhoqën vëmendjen e mediave braziliane dhe ndërkombëtare.
Kjo eksperiencë e re përfaqëson një hap simbolik: kampioni brazilian do të mund të jetojë si protagonist fundin e karrierës si lojtar dhe njëkohësisht të fillojë të përgatitet për një të ardhme si trajner. Zgjedhja e São João de Ver nuk është rastësore: një klub më i vogël dhe i menaxhueshëm, që do t’i lejojë të ndërthurë eksperiencën në fushë me menaxhimin shoqëror, ndërsa vazhdon të mbajë gjallë pasionin për futbollin.
Dani Alves, fitues i gjithçkaje në futbollin botëror, dëshiron të lërë gjurmë edhe në këtë eksperiencë të fundit, duke treguar edhe një herë dëshirën për të ndikuar dhe vendosmërinë për ta mbyllur karrierën në mënyrën e tij, në fushë dhe me një rol protagonisti.