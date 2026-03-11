Dalin shifrat: Rreth dy mijë persona kanë humbur jetën nga lufta në Lindjen e Mesme

Qindra njerëz janë vrarë në të gjithë Lindjen e Mesme që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt, me vendet e Gjirit që strehojnë baza dhe personel ushtarak amerikan, si dhe Libanin, të përfshira shpejt në konflikt.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Shifra e viktimave për 11 vendet e Gjirit dhe Lindjes së mesme shkon në rreth 2 mijë, mes tyre edhe personel ushtarak.
Më poshtë janë numrat e vdekjeve të njoftuara nga secili vend deri më sot, 11 mars, pa qenë në gjendje të konfirmohen:
IRAN: Të paktën 1,270 persona janë vrarë, sipas mediave shtetërore, përfshirë 40 të vrarë të hënën në një sulm izraelit në një zonë banimi të Teheranit. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, Amir Saeed, tha se më shumë se 1,300 civilë ishin vrarë në luftë. Arsyeja për mospërputhjen në numër nuk është e qartë. Ushtria iraniane tha se të paktën 104 marinarë u vranë kur një anije luftarake iraniane u torpedua nga një nëndetëse amerikane pranë Sri Lankës më 4 mars.
LIBAN: Të paktën 594 persona janë vrarë në sulmet izraelite, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se të paktën 84 prej tyre janë fëmijë.
IRAK: Të paktën 16 persona janë vrarë, sipas policisë irakiane dhe burimeve shëndetësore. Një komandant i Rezistencës Islamike në Irak, një organizatë ombrellë që përfshin të gjitha grupet e armatosura pro-iraniane, u vra në një sulm ajror ndaj automjetit me të cilin po udhëtonte më 5 mars, sipas burimeve policore.
IZRAEL: Dymbëdhjetë persona janë vrarë, përfshirë nëntë në një sulm me raketa iraniane në qytetin Beit Shemesh pranë Jerusalemit më 1 mars, sipas shërbimit të ambulancës Magen David Adom. Ushtria izraelite tha se dy ushtarë ishin vrarë në Libanin jugor, viktimat e para midis trupave të saj që nga rifillimi i luftimeve me Hezbollahun javën e kaluar, kur grupi i armatosur sulmoi Izraelin në një shfaqje mbështetjeje për Iranin.
SHBA: Shtatë ushtarë amerikanë u vranë në krye të detyrës gjatë operacioneve kundër Iranit, njoftoi ushtria amerikane.
SIRIA: Katër persona u vranë kur një raketë iraniane goditi një ndërtesë në qytetin jugor sirian të Sëeidës më 28 shkurt, raportoi agjencia e lajmeve SANA.
EMIRATET E BASHKUARA ARABE: Katër persona u vranë në sulmet iraniane, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe.
ARABIA SAUDITE: Dy persona u vranë kur një raketë goditi një zonë banimi në qytetin Al-Kharj, në juglindje të Riadit.
BAHREJN: Dy persona u vranë në dy sulme të ndara iraniane, i fundit prej të cilëve goditi një ndërtesë banimi në kryeqytetin Manama, sipas Ministrisë së Brendshme.
KUVAJT: Dy persona, përfshirë një fëmijë, u vranë në sulmet iraniane ndaj vendit, tha ministria e shëndetësisë. Dy punonjës të ministrisë së brendshme dhe dy ushtarë u vranë gjithashtu në krye të detyrës, tha ushtria.
OMAN: Një person u vra kur një raketë goditi tankerin MKD VYOM me flamur të Ishujve Marshall në brigjet e Muskatit.