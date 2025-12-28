Dalin EXIT POLL-et e para: Kush i fiton zgjedhjet në Kosovë (SHIFRAT)

Ka përfunduar procesi i votimit për zgjedhjeve parakohshme parlamentare të Kosovës.
Në daljen e exit poll-eve të para, ai që kryeson është Albin Kurti me Vetëvendosjen me 44.1% që përkthehet në 49 deputetë.
Në vendin e dytë është PDK me 23.9% që përkthehet në 27 deputetë ndërsa e treta është LDK-ja me 16.1% që do të thotë 18 deputetë.
Exit Poll-i i parë (Klan Kosova)
LVV 44.1%- 49 deputetë
PDK 23.9%- 27 deputetë
LDK 16.1%- 18 deputetë
AAK 5.8%- 6 deputetë
Nisma 1.1%- 0 deputetë
Të tjera 9%- 20 deputetë
Exit poll-i i dytë (Albanian Post)
LVV 43.5%
PDK 23.6%
LDK 15.9%
AAK 7.2%
Të tjera 9.8%