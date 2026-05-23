“Dal i qeshur, por vuaj nga ankthi”/ Humbja e vëllait, Gjesti i përlotur: Në fillim ishte e vështirë

Në daljen e parë të tij televizive pas vdekjes tragjike të vëllait, Gjesti nuk i ka kursyer lotët në “Goca dhe Gra”.
Fituesi i Big Brother VIP 4 tregoi momentin e vështirë që po kalon. Ai shprehet se ndodhet në një gjendje ankthi, pavarësisht se përpara publikut del i qeshur.
Gjesti gjithashtu shtoi se vëllai i tij tashmë është kudo me të dhe e tregon këtë gjë me anë të gjesteve dhe mënyrës se si ai flet e qëndron.
“Nuk jam i thyer në 2-3 copa. Jam i thyer në 2 mijë copa. Edhe pse unë nëpër kamera, videoklipe, Instagram, TikTok dal i buzëqeshur, sepse s’dua t’i jap askujt negativitet. Por jam shumë i thyer. Po mundohem të dal prej saj. Me ndihmën e Zotit do të dal shumë shpejt. Në këto situata vetëm Zoti mund të të mbështesë dhe i kalon.
Nuk e di si ndodhi. Isha duke u kënaqur dhe direkte ndodhi kjo. Pas atij rasti, unë kam ndryshuar komplet. Kam ndryshuar në sjelljet e mia, kam ndryshuar në mendime, kam ndryshuar shumë gjëra. Kam kuptuar që sot je, nesër s’je. Unë e dija këtë, por kur më ndodhi në familjen time, atëherë e përjetova ndryshe. U ndala nga shumë gjëra. Aty filloi ankthi. Unë sot kam akoma ankth. E vuaj. Jam i thyer, i mbështetur prej muri. Unë përpara publikut dal i qeshur, por kurrë në jetë nuk jam më i thyer. Po mundohem të mbaj atë farë qëndrimi. Më ka ndryshuar shumë si njeri. Ajo gjendje më ka kthyer në rrugën e Zotit. E vetmja zgjidhje është vetëm ajo.
Ai motiv që kam për jetën është të punopj për familjen. Por i pari është qëllimi im kryesor, të bëhem njeri i mirë. Ai është qëllimi kryesor. Nuk është muzika e fama që kam bërë, paratë që kam bërë. Të jesh njeri i mirë është shumë i vështirë. Të përmirësohesh, të mos jesh zemërlig. Nuk të hyn në sy as paraja, asgjë.
Para dy ditëve kisha koncert. Betohem për Zotin, kur po ndanim paratë me ekipin, duke i parë paratë më kapi një ankth, më kapi zemra. Menjëherë ankth. Paraja nuk të bën të lumtur. Ika në shtëpi. Çfarë s’po hiqja të flija! Duke mu dridhur trupi dhe zemra… Ankth.
Vëllai im është në vendin e tij dhe është i sigurt. Në fillim ishte e vështirë, kam menduar shumë gjëra të këqija. Kam hyrë në gjynah. Kur e sheh në anën tjetër, është vetëm një Zot.
Kujtim? Janë të gjitha gjestet. Të gjitha gjestet. Siç flas unë tani, fliste ai. Kudo ku jam unë, është edhe ai. Ishim shumë të njëjtë”, u shpreh Gjesti.