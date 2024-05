‘DailyMail’ shkruan për gjysmëfinalen e dytë të Eurovisionit: Malta dhe Belgjika befasi që s’janë në finale – Shqipëria nuk përmendet askund

Të apasionuarit e Eurovisionit u shprehën të befasuar pasi favoritët e fansave, Malta dhe Belgjika, nuk arritën të kalonin në finale gjatë gjysmëfinales së dytë të enjten, e cila përfundoi me një rezultat befasues.

Eden Golan nga Izraeli sfidoi mijëra protestues që bënin thirrje që ajo të përjashtohet nga konkurrenca, por ajo arriti të kalojë në finalen e së shtunës, shkruan DailyMail.

Malta u përfaqësua nga Sarah Bonnici me këngën “Loop” ndërsa Belgjika u përfaqësua nga Mustii me këngën “Before The Party’s Over”. Edhe pse të dy këngët u pritën mirë nga turma në Malmo, ato nuk morën mjaftueshëm vota për të kaluar në finalen e së shtunës.

Eden Golan nga Izraeli mori skenën në gjysmëfinalen e dytë për të kënduar këngën emocionale “Hurricane”, e cila u riorkestrua nga një version i mëparshëm i quajtur “October Rain”, e besuar të referojë sulmet e Hamasit ndaj Izraelit.

Ajo filloi me një kthim prapa, para se të niste këngën e saj dhe mori duartrokitje dhe brohoritje nga publiku, e veshur me një fustan të rrjedhshëm me ngjyrë të rërës.

Pas ngjarjeve, organizatorët e Eurovisionit thanë se nuk do të “censuronin” audiencën pasi Golan u vërshëllua gjatë provave. Unioni i Transmetimit Evropian (EBU), të cilët miratuan transmetuesin televiziv izraelit Kan, kanë marrë një qëndrim të fortë, si në vite të mëparshme, kundër mesazheve politike në Eurovision dhe flamujve dhe simboleve nga vendet jashtë festivalit.

Aktivistja e çështjeve klimatike, Greta Thunberg, gjithashtu u bashkua me mijëra protestues në qytetin jugor suedez më herët gjatë ditës duke protestuar kundër pjesëmarrjes së Izraelit në konkursin e famshëm të këngës.

Protestuesit mbajtën një pankartë që lexonte “Mirësevini në Genocide Song Contest” dhe “ndaloni përdorimin e Eurovisionit për të larë fytyrën e krimeve izraelite”. Në një moment, demonstruesit pro-palestinezë u kërkuan të ktheheshin nga policia dhe, pas britmave të “Palestina e lirë”, u rikthyen në tubimin kryesor.

Izraeli përballet me kërcënime të vazhdueshme dhe tensione, veçanërisht pas sulmit të Hamasit që shkaktoi vdekjen e rreth 1,200 personave në Izrael dhe rrëmbimin e rreth 250 personave nga luftëtarët dhe të çuarit në Gaza. Që nga atëherë, sulmet izraelite në territorin bregdetar kanë rezultuar në mbi 34,000 vdekje dhe një katastrofë humanitare.

Ndërkohë, Golan, e cila lindi në Izrael por u rrit në Rusi, ka përballur kërcënime vdekjeje para performancave të saj në Malmo Arena. Këngëtarja 20-vjeçare thotë se shpreson se performanca e saj do të ndihmojë të bashkojë dhe mobilzojë njerëzit, dhe ka mbetur e vendosur në prag të gjysmëfinales.