‘Dai Dai’ e Shakirës kënga e Kupës së Botës 2026

Këngëtarja e njohur Shakira, do të jetë ketë edhe njëherë përgjegjësinë e artistes zëri i së cilës do të jetë ai i Kupës së Botës 2026.
Kjo nuk është hera e parë pasi ajo edhe me këngën ‘”Waka Waka” në vitin 2010, dhe këngës ”La La La” në vitin 2014 në Brazil ajo përfaqësoi këtë ngjarje ndër më të rëndësishmet të sportit në botë.
Shakira ka publikuar këngën ‘”Dai Dai” e cila do të jetë himni zyrtar i Kampionatit Botëror 2026.
Artistja na Kolumbia ka publikuar spotin e kësaj kënge në rrjetet sociale, dhe është pritur mirë nga fansat.
Titulli ”Dai Dai” është marrë nga gjuha italiane, e cila do të thotë ”le të shkojmë, le të shkojmë”, derisa për ironi të fatit, Italia nuk do jetë pjesëmarrëse.