Dafina Zeqiri nderohet me çmimin ‘Hyjnesha në Fron’ nga Përparim Rama

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i ka ndarë këngëtares Dafina Zeqiri çmimin “Hyjnesha në Fron”, si shenjë nderimi dhe mirënjohjeje për kontributin e saj në muzikë dhe kulturë.

 

Ky simbol i rëndësishëm kulturor iu dhurua artistes për suksesin e saj në skenën muzikore shqiptare dhe për promovimin e kulturës shqiptare në arenën ndërkombëtare.

 

Në ceremoninë e mbajtur në kryeqytet, Rama vlerësoi punën dhe ndikimin e Dafinës, duke theksuar se ajo është një nga emrat më të suksesshëm të muzikës shqiptare.

 

Pas ndarjes së çmimit, u njoftua se do të mbahet edhe një konferencë për media.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top