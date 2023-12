Daddy Yankee heq dorë nga muzika

Daddy Yankee po heq dorë nga karriera e tij si artist reggaeton për t’ia kushtuar plotësisht jetën e tij krishterimit.

Krijuesi i hitit “Gasolina” zbuloi se po niste një “fillim të ri” për të ndjekur besimin e tij gjatë ditës së fundit të turneut të tij, La Meta (The Goal), në Puerto Rico të hënën.

“Sonte e njoh dhe nuk kam turp t’i them gjithë botës se Jezusi jeton në mua dhe se unë do të jetoj për të,” shkroi ai në Instagram së bashku me një video të fjalimit të tij.

“Për shumë vite jam përpjekur të mbush një vrimë në jetën time që askush nuk mund ta mbushte. U përpoqa të gjeja një qëllim, në shumë raste, më dukej sikur isha i lumtur, por diçka më mungonte që të ndihesha i plotë, “vazhdoi Yankee në klip.

Këngëtari shpjegoi se e kishte të vështirë të gjente lumturinë pavarësisht se kishte fituar disa çmime dhe kishte botën në këmbët e tij.

Më pas ai recitoi një varg biblik në spanjisht, duke thënë: “Çfarë dobie do të ketë që një njeri të fitojë gjithë botën, por të humbasë shpirtin e tij?”

“Një kapitull ka përfunduar, por një i ri do të fillojë,” vazhdoi ai, duke shtuar se do të përdorte emrin e tij të lindjes, Ramón Ayala, duke ecur përpara.

“Ashtu si Jezusi, me mëshirën e tij, më lejoi të udhëtoj nëpër botë, në mëshirën tënde, Atë, shpresoj që të më lejosh të ungjillëzoj botën nga Porto Rico. Amen, “përfundoi Yankee.

Klipi i mediave sociale përfundoi duke shfaqur një shfaqje me dritë mbi arenë me fjalët “Cristo viene”, që përkthehet në “Krishti do të vijë” në anglisht.