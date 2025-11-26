Cucurella e asgjesoi, Sanchez provokon Yamal pas Chelsea-Barça: “E futi në xhep”

Robert Sánchez, portieri i Chelsea dhe i kombëtares spanjolle, u shfaq entuziast pas fitores së pastër 3-0 ndaj Barcelonës në “Stamford Bridge”. Pas një paraqitjeje të pagabueshme dhe me portën e paprekur, gardiani komentoi ndeshjen në zonën mikste, duke lënë të shpëtonte një frazë të destinuar të bëjë debat, e lidhur me duelin mes Lamine Yamal dhe Cucurella: “E futi në xhep”, tha me siguri.
Sánchez shtoi më pas një tjetër thumb që dukej i drejtuar pikërisht ndaj yllit të ri blaugrana, me të cilin ndan grumbullimet në kombëtare: “Duken të gjithë fenomenë… derisa të shkelin në Premier League”, tha me ton thumbues, duke aluduar për tre golat e shënuar ndaj skuadrës së Hansi Flick.
Kur iu kërkua nëse Barcelona ishte favoritja, portieri buzëqeshi: “Ata favoritë? Jo, favoritë jemi ne”. Në përfundim të ndeshjes, Sánchez duartrokiti edhe mbrojtësin Cucurella, i shpallur lojtari më i mirë i takimit.
“Jemi vërtet entuziastë për Cucurella: është një lojtar i jashtëzakonshëm, dhe jo vetëm për atë që bën në fazën mbrojtëse”. Kështu e ka përshkruar Enzo Maresca në mënyrë të përsosur nivelin e arritur nga mbrojtësi i Chelsea, protagonist absolut i sfidës ndaj Barcelonës. Ish-kantaranos i blaugranave e ka “anuluar” krejtësisht Lamine Yamal, duke fituar çdo duel në krah dhe duke i ndaluar yllit të ri katalanas mundësinë për të krijuar rrezik. Përveç qëndrueshmërisë së madhe prapa, Cucurella ndikoi edhe përpara, duke qenë vendimtar në momentet kyçe të ndeshjes.
Thirrja e parë vjen në aksionin që çon te goli i avantazhit të Blues: është ai që jep krosimin mbi të cilin Estevao godet me kokë, duke detyruar Koundén të shënojë autogol. Më pas, është sërish mbrojtësi spanjoll që provokon kartonin e dytë të verdhë të Araujos, episod që e mbyll praktikisht ndeshjen. Një provë e pagabueshme, që e konfirmon spanjollin Cucurella mes interpretuesve më të mirë të rolit në nivel botëror: vazhdimësi, disiplinë taktike, agresivitet dhe një kontribut gjithnjë e më i rëndë ofensiv e bëjnë një anësor të plotë dhe shpesh të nënvlerësuar.
Kush është Cucurella?
Nuk duhet harruar e kaluara e tij te Barça, që shumë tifozë e kujtojnë me keqardhje. Para se të mbërrinte në Premier League, Cucurella ishte bërë i njohur për përkushtimin dhe rritjen e vazhdueshme me fanellat e Eibarit dhe Getafes, deri te kalimi te Chelsea për një shumë që atëherë kishte habitur më shumë se një: 68 milionë euro. Sot, ai çmim duket mëse i justifikuar.
Në sezonin e tij të katërt në “Stamford Bridge”, ai është afirmuar si pikë fikse si për klubin londinez, ashtu edhe për kombëtaren spanjolle. Në një periudhë historike ku “La Roja” disponon shumë mbrojtës të majtë të nivelit të lartë — Grimaldo, Balde dhe Álvaro Carreras — titullariteti i Marc Cucurella nuk vihet më në diskutim në prag të Botërorit.
Qëndrueshmëria dhe intensiteti janë shenjat e tij dalluese. Një makth për këdo që duhet ta përballet, siç e ka kuptuar Lamine Yamal në një mbrëmje shumë të vështirë për Barcelonën. Mbrojtësi nuk ka fshehur kurrë sa kompleks ka qenë rrugëtimi i tij: “Jam krenar për rrugën e bërë. Nuk ka qenë kurrë e thjeshtë, mes ulje-ngritjesh. Por qëndrueshmëria është çelësi”.
Sot Cucurella po jeton një moment të madh pjekurie, me paraqitje që flasin vetë. Në moshën 27-vjeçare, ai është në kulmin e karrierës së tij dhe në Londër nuk bëjnë gjë tjetër veçse festojnë praninë në skuadër të një mbrojtësi nga më të fortët dhe më të plotët e panoramës ndërkombëtare. Nata e 3-0 ndaj Barcelonës do të mbetet si një nga shfaqjet e tij më të mira: ajo në të cilën ai “fiku” Lamine Yamal dhe tërhoqi Chelsea përpara.