Cruz Beckham dhe Jackie Apostel nxisin thashethemet për fejesë

Cruz Beckham dhe partnerja e tij, Jackie Apostel, kanë nxitur spekulime se mund të jenë fejuar, pasi u fotografua me një unazë në dorën e saj gjatë një daljeje publike.
Çifti u pa në Miami Stadium të mërkurën, ku ndoqën ndeshjen mes Brazilit dhe Skocisë në kuadër të Kupës së Botës 2026, së bashku me babain e tij, David Beckham.
Në fotot e publikuara në Instagram, Jackie, 30 vjeç, shihet duke mbajtur një unazë në gishtin e fejesës, ndërsa përqafohet me Cruz Beckham, 21 vjeç.
Ajo shkroi në përshkrim: “Juuuust happy to be here”, duke shtuar më tej dyshimet për një fejesë të mundshme.
Të dy u shfaqën të veshur me fanella të Brazilit, ndërsa Jackie, e lindur në São Paulo, ka nënshtetësi braziliane dhe gjermane.
Ndeshja përfundoi me fitoren e Brazilit 3–0 ndaj Skocisë, ndërsa në stadium u pa edhe David Beckham, i cili ndau momente me të birin në tribunë.
Çifti është bashkë që nga vera e kaluar, pasi u njohën përmes menaxherëve të tyre dhe më pas lidhja e tyre u zhvillua nga një bashkëpunim profesional në studio muzikore në një marrëdhënie romantike.