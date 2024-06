Cristiano Ronaldo thyen rekordin botëror pasi Real zyrtarizoi Mbappé: i mjaftoi një… koment

Cristiano Ronaldo theu një rekord botëror vetëm duke iu përgjigjur lajmit të transferimit të Kylian Mbappe nga PSG te Real Madrid. Pas muaj të tërë 25-vjeçari u zyrtarizua kalimit nën urdhërat e teknikut Ancelotti me një transferim të lirë, menjëherë pas finales së Champions League të fituar nga Real. Një njoftim përmes rrjeteve sociale, që ndezi reagimin planetar dhe zgjoi mbështetjen madrilene të Ronaldo. CR7 shkroi një koment entuziast nën një tjetër postim në Instagram, atë me të cilin futbollisti francez tregonte veten si fëmijë me fanellën e Real.

KOMENTI I CR7 PËR REKORD BOTËROR

“Është radha ime… (ai vendos emoji-n me sy të zmadhuar këtu). Jam i emocionuar që të shoh duke ndezur Bernabeun”, ka shkruar kampioni portugez 39-vjeçar, duke shtuar hashtagun #HalaMadrid dhe nga ana tjetër. Një postim që shkaktoi një reagim zinxhir entuziazmi për fjalët e tij. Një reagim që u përcaktua nga një numër monstruoz ‘like’: deri tani mbi 5 milionë, por që ndërkohë kishte thyer rekordin botëror për komentin me më shumë ‘like’ në historinë e Instagram (kishte 3.7 milionë).

Në postimin e tij Mbappe foli për “një ëndërr të realizuar” dhe krenarinë e “të qenit pjesë e klubit të ëndrrave të mia”. Më pas kampioni francez u dërgoi një mesazh të gjithë madrilenëve: “Mezi pres t’ju shoh”. Por ndoshta as ai nuk e kishte menduar se apelit do t’i bashkohej edhe Ronaldo, i cili luajti 9 sezone me Real Madrid, duke fituar gjithçka kishte për të fituar, përfshirë 4 Champions League.



RONALDO ËSHTË MADRILEN E NUK E FSHEH

Tani portugezi – që po kalon pjesën e fundit të karrierës së tij te Al Nassr të Arabisë Saudite – mund të vëzhgojë dhe komentojë ngjarjet e futbollit evropian, pa frikën se po tregon se zemra e tij është ende e përkushtuar ndaj Real Madrid. Fjalët e tij gjeneruan jo vetëm miliona pëlqime rekord, por edhe gati 100 mijë komente. Shifra të paarritshme për thuajse të gjitha postimet në faqen e tokës, aq më pak për një koment…