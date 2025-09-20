Cristiano Ronaldo shpërthen, mbron Felix nga kritikat: “Idiotët flasin për futboll”

Cristiano Ronaldo mbron shokët e skuadrës brenda dhe jashtë fushës, me përvojën dhe autoritetin që vetëm një yll si ai zotëron. Dhe nuk fshihet as në rrjetet sociale përballë komenteve të atyre që kanë sulmuar Joao Felix për aventurën e tij te Al Nassr: portugezi ka qenë në qendër të disa debateve në atdhe lidhur me paraqitjet e tij dhe mbi mundësinë për t’u grumbulluar ende në kombëtare pas ndeshjeve të fundit.
Kanë mbërritur kritika shumë të rënda që, sigurisht, nuk i shpëtojnë syrit të vëmendshëm të CR7, i aftë të mbajë unitetin kudo, sidomos kur bëhet fjalë për shokët e tij të Portugalisë. Për këtë arsye futbollisti u mor mundimin të linte një koment thumbues kundër disa drejtuesve të podcast-it Chuveirinho, veçanërisht të ashpër me Joao Felix.
Cristiano Ronaldo i mbyll gojën “haters”-ave
Mjaftoi vetëm një koment i portugezit për t’u bërë viral dhe për të sjellë në anën e tij mijëra tifozë. Cristiano Ronaldo doli hapur për të mbrojtur Joao Felix nga disa kritika të padrejta që kishin ardhur gjatë regjistrimit të një podcast-i të njohur portugez që e kishte vënë në shënjestër. Debati sillej rreth një grumbullimi të mundshëm nga Portugalia që, sipas drejtuesve, nuk do të ishte i merituar duke parë ndeshjet e fundit.
Për këtë arsye CR7 vendosi të ngrejë zërin me një koment të papritur: “Idiotët nuk kuptojnë asgjë nga futbolli, por gjithsesi shprehin opinionet e tyre”. E gjithë kjo e shoqëruar me emoji ekrani për të kundërshtuar frazat e thëna në podcast. Është një lëvizje e pazakontë nga portugezi, i cili në përgjithësi nuk përfshihet në diskutime online: këtë herë megjithatë deshi ta mbronte bashkëkombasin e tij që vendosi ta ndiqte në verë te Al Nassr për të vazhduar karrierën larg Europës.