Cristiano Ronaldo, shfaqja e fundit, lotët dhe “bekimi” për Yamal: “Po largohem me ndërgjegje të pastër”

Cristiano Ronaldo deklaroi se nuk do të marrë vendime të nxituara për të ardhmen e tij pas eliminimit të Portugalisë nga Spanja, në atë që ishte ndeshja e tij e fundit në një Kupë Bote. Sulmuesi 41-vjeçar kishte bërë të ditur një ditë para sfidës së 1/8-ave, të humbur 1-0, se ky do të ishte Botërori i fundit i karrierës së tij.
I pyetur pas ndeshjes për të ardhmen, ai u përgjigj: “Po, ishte Botërori im i fundit, por do të kem kohë të mendoj për pjesën tjetër, të qëndroj me familjen time, të mos marr vendime të nxituara dhe të vazhdoj jetën time.” Kapiteni i Portugalisë shtoi: “Ky është futbolli, kjo është jeta e një futbollisti. Ndonjëherë fiton, ndonjëherë humbet dhe duhet të ecësh përpara.”
Ronaldo theksoi se largohet nga skena e Botërorit “me ndërgjegje të pastër”. “E vërteta është se trofeu më i rëndësishëm që kam fituar me kombëtaren është ai i vitit 2016 (Kampionati Evropian), i cili për mua ka të njëjtën peshë si një Kupë Bote, sinqerisht. Prandaj, e përsëris, largohem me ndërgjegje të pastër, duke dhënë maksimumin e mundësive të mia. Kaq. Nesër është një ditë e re dhe jeta vazhdon.”