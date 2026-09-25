Cristiano Ronaldo refuzoi pagën e parë në Arabi që të paguheshin shokët e skuadrës: kishin 6 muaj pa marrë rrogë

Për Cristiano Ronaldon ekzistojnë pafund histori, por ajo e Alvaro Gonzalez e përshkruan mirë se si është në të vërtetë futbollisti jashtë fushës. Ish-lojtari i Al-Nassr ka rrëfyer një prapaskenë nga ditët e para të tij në Arabinë Saudite: në momentin e mbërritjes së tij, portugezi nuk e dinte se klubi nuk ndodhej në një situatë shumë të mirë ekonomike, aq sa disa lojtarë nuk kishin marrë pagën prej gjashtë muajsh. Mes tyre ishte edhe mbrojtësi, i cili gjatë muajve të parë të aventurës së tij luajti pa marrë pagesë, siç ka rrëfyer në podcastin Le Futbolin. Kur CR7 zbuloi situatën, ai ushtroi presion ndaj qeverisë saudite që të shlyente të gjitha detyrimet e prapambetura përpara se ai të fillonte të merrte pagën e tij, një gjest që shokët e tij të skuadrës nuk e harruan kurrë.
Gjesti i Cristiano Ronaldos për shokët e tij të skuadrës
Për Alvaro Gonzalez nuk ishte problem të priste disa muaj, sepse pas 14 vitesh futboll profesionist kishte vënë mënjanë një pasuri të vogël që i mundësonte të jetonte. Por shokë të tjerë të skuadrës nuk ndodheshin në të njëjtën situatë dhe gjashtë muaj pa pagë mund të jenë vërtet të vështirë. Cristiano Ronaldo e zbuloi këtë situatë vetëm pasi mbërriti në Arabinë Saudite dhe mendimi i tij i parë ishte menjëherë për shokët e tij të rinj të skuadrës: “Qeveria duhej ta paguante dhe ai tha se, me pagën e parë, e cila sigurisht nuk ishte e vogël, gjëja e parë që duhej bërë ishte të paguheshin lojtarët”.
Cristiano Ronaldo fitoi titullin me Al-Nassr sezonin e kaluar
Portugezi refuzoi të merrte paratë e para të parashikuara në kontratën e tij për të ndihmuar të tjerët: “Kishte disa lojtarë që nuk ishin paguar, jo të gjithë, dhe ai tha: ‘Derisa këta njerëz të paguhen…’. Sigurisht, ai ka shumë para, por nuk ishte i detyruar ta bënte. Ishin paratë e tij. E bëri sepse është Cristiano”. Falë tij, të gjithë morën pagat, por Cristiano Ronaldo nuk u mjaftua vetëm me kaq. Mbrojtësi ka treguar se çdo herë sigurohej që të gjithë të ishin mirë, si një kampion i madh edhe jashtë fushës: “Dhe pastaj kupton se, ditë pas dite, ai i shton diçka çdo gjëje: ‘Ke nevojë për një fizioterapist? Po ti, për çfarë ke nevojë? Për mbështetje?’. E bën gjithçka shumë më të lehtë”.