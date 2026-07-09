Cristiano Ronaldo nuk u kthye me autobusin e Portugalisë pas Botërorit: u largua me avionin e tij privat luksoz

Eliminimi i Portugalisë nga Botërori 2026 mbetet ende një plagë e hapur për tifozët luzitanë. Goli i Merinos, që i dha Spanjës kualifikimin në çerekfinale në sekondat e fundit, i dha fund edhe ëndrrës botërore të Cristiano Ronaldos. Sulmuesi i Al Nassr, fitues pesë herë i Topit të Artë, me shumë gjasa nuk do të ketë mundësi të luajë në Botërorin e ardhshëm, pasi pas katër vitesh do të jetë 45 vjeç. Me shumë gjasa, ëndrra e tij për të ngritur një herë Kupën e Botës përfundon këtu.

Kombëtarja portugeze mbërriti sot në Portugali, por Cristiano Ronaldo nuk vazhdoi udhëtimin me pjesën tjetër të ekipit. Pasi udhëtoi me skuadrën nga Shtetet e Bashkuara, ai nuk u shfaq në daljen e aeroportit të Lisbonës, ndryshe nga shumica e shokëve të tij të ekipit.

Kapiteni i Portugalisë u filmua duke zbritur nga autobusi që transporton pasagjerët brenda aeroportit dhe më pas u drejtua menjëherë drejt avionit të tij privat, i cili e priste në pistë. Ndërkohë, skuadra kishte mbërritur në Portugali pa nëntë lojtarë, pasi José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, João Neves, Bernardo Silva, João Félix dhe Gonçalo Ramos ishin larguar nga grumbullimi që kur ndodheshin ende në Shtetet e Bashkuara.

Cristiano Ronaldo fluturoi drejt Madeirës pa takuar tifozët, të cilët, pavarësisht eliminimit, e pritën kombëtaren me entuziazëm, duke marrë autografe dhe duke bërë fotografi me futbollistët e pranishëm. Pamjet tregojnë Ronaldon teksa ngjitet me shpejtësi në shkallët e avionit të tij privat, por jo pa përshëndetur dhe falënderuar më parë stafin e aeroportit për durimin dhe bashkëpunimin. Nuk bëhet fjalë për një avion të zakonshëm, por për një mjet luksoz me përmasa të mëdha dhe vlerë marramendëse.

Si është avioni privat i Cristiano Ronaldos
Ronaldo ka treguar se blerja e avionit ishte një domosdoshmëri. Në fillim të vitit 2025, ish-sulmuesi i Real Madridit, Juventusit dhe Manchester United zëvendësoi Gulfstream G200 me një Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS, me një vlerë rreth 50 milionë euro.

Në një intervistë për mikun e tij Piers Morgan, portugezi shpjegoi: “E kam avionin vetëm sepse kam nevojë për të, sepse nuk jam një person normal. Nuk mund të rri në aeroporte. Për këtë arsye e bleva”. Shmangia e turmave, kërkesave të vazhdueshme për fotografi dhe vëmendjes së tifozëve është një nevojë për Ronaldon. Për këtë arsye ai ka zgjedhur një avion të personalizuar, tërësisht në ngjyrë të zezë, me logon CR7 të vendosur në mënyrë të dukshme.


Avioni arrin një shpejtësi deri në 950 km/h dhe ka një autonomi prej 11.390 kilometrash, duke mundësuar fluturime, për shembull, nga Londra në Tokio pa ndalesa. Ai është një “apartament fluturues” luksoz, i pajisur me të gjitha komoditetet, me kapacitet për 12 deri në 19 pasagjerë, si dhe ekuipazh prej 2-3 pilotësh dhe një asistenti fluturimi.

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