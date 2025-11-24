Cristiano Ronaldo monstruoz, Joao Felix nuk arrin më të lëvizë: është i habitur

Kemi kaluar një javë të tërë duke parë e rishikuar golin e pabesueshëm të shënuar nga Scott McTominay në Skoci–Danimarkë, një gol gjithashtu shumë i rëndësishëm për të çuar kombëtaren e tij në Botëror; kemi matur lartësinë e këmbës së tij duke theksuar se ishte më e lartë se ajo e roveshiatës së famshme të Cristiano Ronaldo në një Juventus–Real Madrid të vitit 2018, dhe ja ku jemi: kampioni portugez ka “përgjigjur” menjëherë lojtarit të Napolit, duke realizuar edhe një herë një gol të mrekullueshëm me të njëjtin gjest teknik. Një gol me një bukuri aq marramendëse, saqë shoku i tij i skuadrës te Al Nassr, Joao Felix, mbeti i palëvizshëm, duke mos arritur më të lëvizte: ishte i shokuar nga ajo që sapo kishte parë, një spektator i privilegjuar pak hapa larg.
Cristiano Ronaldo, roveshiata e çmendur në Al Nassr–Al Khaleej
Al Nassr këtë vit bën seriozisht, dëshiron më në fund të thyejë mallkimin e kampionatit saudit dhe ka nisur me vrull: nëntë fitore në nëntë ndeshjet e para të luajtura dhe kreu i Saudi Pro League me pikë të plota, me katër pikë avantazh ndaj Al Hilal të drejtuar nga Simone Inzaghi. Ndeshja e fundit, e zhvilluar të dielën kundër Al Khaleej, u mbyll 4-1 dhe Ronaldo priti minutën e 96-të për të vizatuar kryeveprën e tij. Në krosimin nga e djathta të Nawaf Boushal, pesë herë fituesi i Topit të Artë u koordinua me shpinë nga porta dhe goditi me gërshërë në mënyrë perfekte, duke e dërguar topin në rrjetë pa që portieri kundërshtar të mund të bënte diçka.
Për të kuptuar çfarë ndodhi në atë moment në Riad, dhe si hapësira e koha u ndalën për një çast duke iu përkulur një futbollisti të pavdekshëm, i cili në shkurtin e ardhshëm do të mbushë 41 vjeç, nuk duhet parë Ronaldo, i cili e kishte kuptuar menjëherë se kishte shënuar një gol monstruoz, por reagimet e shokëve të tij të skuadrës.