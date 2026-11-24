“Tifozët e Al-Nassr duhet të luten që Cristiano të arrijë një mijë gola dhe kjo histori të marrë fund njëherë e mirë”. Nuk është provokimi i një kundërshtari të zakonshëm, por verdikti i dhënë drejtpërdrejt në televizionin MBC nga Hussein Abdulghani, ish-kapiten i Al-Nassr dhe një prej figurave ikonike të Kombëtares saudite, në studion e emisionit “Nadeena”.
Sulmi erdhi pas humbjes 3-1 kundër Al-Ahli në “King Abdullah Sports City” të Jeddah, në një mbrëmje që tregoi anën tjetër të medaljes saudite të Cristiano Ronaldos. Në minutën e 14′, portugezi zhbllokoi ndeshjen pas asistit të Joao Felix, duke arritur kuotën e 986 golave në karrierë. Katër minuta më vonë, ai pati në këmbën e djathtë mundësinë për të shënuar golin e mundshëm të dyfishimit nga pika e bardhë, por goditi shtyllën e majtë, duke i hapur në fakt rrugën përmbysjes së realizuar nga Galeno, Ivan Toney dhe Roger Ibanez.
Obsesioni i CR7 për një mijë golat dhe verdikti i hidhur i fushës
Pas shkëlqimit të festimeve, në Arabinë Saudite po rritet pakënaqësia ndaj ndjekjes së objektivit individual nga CR7, e cila duket se ka përthithur të gjithë ekosistemin teknik të klubit. Në të njëjtin debat në MBC, i sfiduar nga kolegu Mohammed Noor, i cili mbronte mesataren e golave të Ronaldos, Abdulghani e ashpërsoi qëndrimin drejtpërdrejt në televizion: “Do të dëshiroje që Ronaldo të luante te Al-Ittihad tani? Jo, sigurisht që jo. Le të flasim nga pikëpamja teknike: ai nuk është më në gjendje të japë një kontribut real. Al-Nassr ka nevojë për një sulmues me zgjidhje individuale, jo për dikë që qëndron në fushë për 90 minuta vetëm për të qenë i pranishëm”.
Një qëndrim i ashpër që ish-mbrojtësi e kishte mbështetur dhe paralajmëruar edhe më parë, në një kohë kur nuk kishte ende arsye për polemika të tilla. Këto fjalë ishin thënë që më 5 shtator, pas një tjetër humbjeje, kundër Al-Ittihad, kur ai kishte kujtuar se e mira e Al-Nassr vinte “përpara një mijë golave të Ronaldos”. Një qëndrim që sot gjen mbështetje edhe te kritikat e mediave vendase, ku prej javësh vihet në diskutim qëndrimi statik i kapitenit në presionin e lartë të kërkuar nga trajneri Ange Postecoglou, duke dëmtuar punën e skuadrës.
Si po luan CR7: statistikat, nervozizmi dhe realiteti i dhomave të zhveshjes
Edhe të dhënat konfirmojnë një ndarje të dukshme mes statistikave personale dhe rendimentit të përgjithshëm të portugezit 41-vjeçar. Në Saudi Pro League 2026-27, Ronaldo numëron 9 gola në 11 paraqitje, por është ende në kuotën zero për asistet, ndërsa ka humbur dy penallti radhazi, kundër Neom SC dhe Al-Ahli. Kësaj i shtohen edhe 9 pozicione jashtë loje të sinjalizuara dhe një bilanc që, për të gjithë vitin 2026, ka zbritur në 29 gola gjithsej.
Megjithatë, ajo që peshon në kritika nuk janë përçarjet në dhomat e zhveshjes, ku Postecoglou e ka mbrojtur gjithmonë duke e cilësuar një lider pozitiv, edhe pas largimit të trazuar nga Kombëtarja portugeze. Në qendër të vëmendjes janë reagimi i tifozëve dhe vetë rendimenti i përgjithshëm i Cristiano-s në fushë. Në Jeddah, humbja e fundit shkaktoi protesta të publikut, të nxitura edhe nga pamjet e një Ronaldoje nervoz, i cili tentoi të hynte në tunel përpara se të dëgjohej vërshëllima përfundimtare.
Paradoksi saudit i CR7 përmblidhet i gjithi në këtë udhëkryq: statistikat vazhdojnë ta shtyjnë drejt pavdekësisë numerike, por për një Al-Nassr që ka zbritur në vendin e tretë të renditjes, numërimi mbrapsht drejt golit të njëmijtë rrezikon të shndërrohet nga një ëndërr kolektive në një pengesë taktike. Një gol që duhet të vijë sa më shpejt, së bashku me përshëndetjet përfundimtare.