Cristiano Ronaldo ka mbajtur Ramazan: “Donte të kuptonte çfarë përjetojnë myslimanët”

Cristiano Ronaldo prej tre vitesh luan në Arabinë Saudite, ku është ylli absolut i Al Nassr. Një ish-futbollist i klubit, Shaye Sharahili, duke folur në një podcast, ka shpjeguar se sulmuesi portugez vitin e kaluar, megjithëse nuk është mysliman, e ka praktikuar Ramazanin për disa ditë. CR7 e bëri këtë për të kuptuar çfarë përjetojnë në ato ditë myslimanët.
Cristiano Ronaldo ka praktikuar Ramazanin
Prej disa ditësh ka nisur Ramazani për myslimanët në mbarë botën. Tema prej vitesh është aktuale edhe në botën e futbollit për shumë arsye. Vite më parë Premier League vendosi një ndërprerje gjatë ndeshjeve që luhen pasdite (18:30 të shtunën, 17:30 të dielën) për t’u mundësuar futbollistëve të besimit mysliman të ushqehen dhe të ndërpresin agjërimin. Në Arabinë Saudite përshtaten në përputhje me rrethanat, duke qenë se shumica e futbollistëve vendas janë myslimanë; atyre u shtohen disa të huaj që luajnë në Saudi Pro League.
Një vit më parë edhe Cristiano Ronaldo e ka praktikuar për disa ditë Ramazanin. Këtë e ka bërë të ditur në podcast-in e Tymanyah Sports, Shaye Sharahili, i cili ka rrëfyer: “Vitin e kaluar, Cristiano Ronaldo provoi të agjëronte me lojtarët myslimanë të Al-Nassr gjatë Ramazanit. Ai agjëroi për dy ditë për të përjetuar atë që myslimanët përjetojnë gjatë agjërimit”.
«كريستيانو جرّب الصيام مع اللاعبين» 🌙
حديث شايع شراحيلي عن تأثير رمضان على الأداء ⚽️
تابع #استديو_الجماهير على تطبيق «ثمانية» 📲
#الأهلي_النجمة | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/rY9tXH39Zi
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 20, 2026
Një anekdotë ajo e Sharahilit që nxjerr në pah Ronaldon privat, që është një personazh i plotë, i cili duket se ka dashur të kuptojë, ai që i kushton shumë rëndësi trupit dhe shëndetit të tij, çfarë përjetojnë, të paktën atletët si ai, që nuk mund të hanë nga agimi deri në perëndim. Hahet dhe pihet para se të lindë dielli, ndërsa kur vjen perëndimi mund të rikthehesh të ushqehesh.
Futbolli dhe Ramazani
Siç u tha për Premier League, që ka qenë inovative edhe në këtë drejtim, çdo vit kjo temë rikthehet në vëmendje. Një vit më parë e njëjta rregull është zbatuar në Champions League gjatë Lille-Borussia Dortmund dhe edhe në Europa League në Real Sociedad-Manchester United. Ndërsa belgu Onana tregoi disa vite më parë se si është jeta e një futbollisti gjatë periudhës së Ramazanit.