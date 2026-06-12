Cristiano Ronaldo ironizon kritikat para Botërorit: “Si jam? Nuk i keni parë ndeshjet?”

Cristiano Ronaldo është gati për vallëzimin e tij të fundit në Botëror, një lamtumirë e gjatë nga e cila shpreson të rikthehet me një rezultat të çmuar. Portugalia është nisur drejt Shteteve të Bashkuara, ku do të nisë aventurën e saj më 17 qershor, duke u përballur me Kongon, Uzbekistanin dhe Kolumbinë në fazën e grupeve. Pritshmëritë për skuadrën janë të larta dhe kapiteni nuk bën asgjë për të fshehur ambiciet e kombëtares së tij, e cila shpreson të luajë rolin e surprizës së madhe të turneut.
Para nisjes, në një prononcim për mediat portugeze, ai tregoi se si po e përjetojnë këtë moment të gjithë shokët e skuadrës, edhe pse e gjithë vëmendja ishte përqendruar tek ai: ky do të jetë Botërori i tij i fundit dhe dëshiron të lërë një gjurmë të madhe. Premisat janë të mira dhe portugezi bëri shaka me gazetarët për gjendjen e tij fizike, duke qenë se në moshën 41-vjeçare vazhdon të bëjë diferencën dhe të fitojë trofe.
"Quando as coisas começarem a apertar é aí que vamos ver os verdadeiros Campeões", avisa Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/zf1qkulYh3
— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 12, 2026
Cristiano Ronaldo bën shaka me gazetarët
Portugalia dëshiron të shfrytëzojë skenën e Botërorit për të nxjerrë në pah talentet e saj dhe për të shkuar sa më larg. Do të jetë një nga kombëtaret për t’u ndjekur me vëmendje, veçanërisht sepse ky do të jetë Botërori i fundit për Cristiano Ronaldon, një tjetër nga yjet e mëdhenj që do t’i japë lamtumirën përfundimisht këtij kompeticioni në fund të korrikut. Kapiteni është në formë të shkëlqyer dhe para nisjes për në SHBA bëri shaka me gazetarët kur e pyetën si ndihej: “Fizikisht? Jam mirë, nuk i keni parë ndeshjet?”
Ai shpërtheu në të qeshura, duke kujtuar kampionatin saudit që sapo fitoi me Al Nassr-in (me një dopietë në ndeshjen vendimtare) dhe duke larguar disa zëra jo shumë të favorshëm që kishin lindur pas miqësores së fundit. Sa i përket ambicieve të Portugalisë, ai nuk fshihet, por përpiqet ta zbusë situatën: “Do ta mësojmë vetëm në fund. Është një brez shumë i fortë, por ka faktorë që nuk mund t’i kontrollojmë. Besoj se është një brez që do t’i sjellë shumë gëzim popullit portugez”. Cristiano Ronaldo nuk dëshiron të ushtrojë presion mbi shokët e skuadrës, por e di se Portugalia mund të arrijë shumë kënaqësi në Shtetet e Bashkuara.