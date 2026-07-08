Cristiano Ronaldo, i vetmi sulmues në Botëror që nuk ka ka bërë asnjë driblim: e kaloi edhe Vozinha

Cristiano Ronaldo i jep lamtumirën përgjithmonë Botërorit pas eliminimit të Portugalisë në të tetat e finales nga Spanja, por nuk e përjashton pjesëmarrjen – sipas dëshirës së tij – në Kampionatin Evropian të vitit 2028, kur do të jetë plot 43 vjeç. Kritikat shumë të ashpra që ka marrë edhe në vendlindje, ku e akuzojnë se nuk shënon kurrë në ndeshjet me eliminim direkt, ndryshe nga Messi gjithmonë vendimtar, duket se nuk e kanë lëkundur aspak vetëbesimin gjigant të sulmuesit nga Funchal, i cili pavarësisht moshës nuk dëshiron të shqiptojë frazën fatidike “tërhiqem nga kombëtarja”. Megjithatë, statistikat me të cilat largohet nga ky Botëror janë të frikshme, përtej tre golave të shënuar: në veçanti ajo e driblimeve të suksesshme, e barabartë me zero.
Cristiano Ronaldo i fundit: një barrë për Portugalinë
Po, njeriu i hapit të dyfishtë rrufe (dikur…) sot nuk arrin më të driblojë askënd, edhe për shkak të humbjes së pashmangshme të shkëlqimit që sjellin 41 vitet e mbushura shkurtin e kaluar: ajo që ende funksionon në Arabinë Saudite, ku Ronaldo vazhdon të shënojë me shumicë, duket se nuk funksionon më kur niveli rritet. Versioni i Cristianos i parë në Kupën e Botës 2026 është ai i një futbollisti që ka qenë një barrë për Portugalinë dhe për trajnerin e saj Martinez, i cili nga ana e tij është përballur me kritika për faktin se nuk e hoqi kurrë nga fusha kapitenin e tij, edhe përballë evidencës së pafuqisë së tij në lojë.
Sepse është e kotë ta shmangim: me gjithë respektin që i takon një prej lojtarëve që kanë shkruar historinë e futbollit dhe kanë fituar pesë herë Topin e Artë, Ronaldo në Botërorin 2026 ka qenë një fantazmë e shkëputur nga loja dhe jo produktiv në finalizim, përveç dopietës ndaj Uzbekistanit dhe penalltisë së shënuar kundër Kroacisë.
Statistika poshtëruese për Ronaldon: edhe portieri i Kepit të Gjelbër bëri më mirë
Veçanërisht poshtëruese është statistika e driblimeve, e cila shtrihet edhe në edicionin e mëparshëm. Sipas të dhënave të Opta-s, portugezi është i vetmi sulmues që ka luajtur më shumë se 500 minuta në Botërorët e viteve 2022 dhe 2026 pa arritur të kalojë asnjë kundërshtar me driblim, as edhe një herë. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar komentet thumbuese, që theksojnë me ironi se portieri ikonik i Kepit të Gjelbër, Vozinha, ka realizuar më shumë driblime se Ronaldo: dy kundrejt asnjërit.
Vozinha vs Cristiano Ronaldo at 2026 WC:
2 Dribbles 0 Dribbles
198 Touches 119 Touches
4/4 Ground Duels 4/7 Ground Duels
LEGENDS. 🐐✨ pic.twitter.com/wRrTlulqhU
— Hater Central (@TheHateCentral) July 4, 2026