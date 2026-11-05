Cristiano Ronaldo i jep lamtumirën Portugalisë: “Nuk ishte një vendim i lehtë”

Pikërisht në momentin kur mendohej se marrëdhëniet do të normalizoheshin, Cristiano Ronaldo ka vendosur t’i japë lamtumirën kombëtares së Portugalisë. Ai e ka bërë këtë duke publikuar një video të gjatë në kanalet e tij në rrjetet sociale.
Pas përplasjeve me trajnerin Jorge Jesus, që kulmuan me largimin e tij nga grumbullimi në prag të ndeshjes së Nations League kundër Danimarkës, CR7 nuk priti njoftimin e listës së lojtarëve të grumbulluar, të parashikuar për të premten, dhe i dha lamtumirën kombëtares, 23 vjet pas debutimit të tij. Ai largohet pas 234 ndeshjesh, 146 golash (numri më i madh i paraqitjeve dhe golave në historinë e futbollit ndërkombëtar) dhe tre trofeve të fituar: Euro 2016, që nuk do të harrohet kurrë, dhe dy trofe të Nations League.
“Popullit portugez: ka ardhur dita për të dorëzuar fanellën me numrin shtatë të kombëtares, e cila u përket të gjithë ne. Doja të fitoja, doja të isha më i miri, doja të shkruaja historinë – thotë gjithashtu CR7. – Kam bërë edhe gabime, por nuk jam dorëzuar kurrë”.