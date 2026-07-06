Cristiano Ronaldo i drejtohet një gazetari: “Po të sfidoj, më bëj çfarëdo pyetje. E di që nuk më ke qejf”

Portugali-Spanjë është një supersfidë dhe mund të jetë ndeshja e fundit e Cristiano Ronaldos në një Kupë Bote. Takimi do të luhet të hënën, më 6 korrik. Para ndeshjes, Ronaldo doli në konferencë për shtyp dhe aty u përball me një gazetar që prej vitesh e ka kritikuar shpesh dhe ka lavdëruar vazhdimisht Leo Messin. Kur Ronaldo vuri re Marcelo Bechler, gazetar i njohur sportiv brazilian, e tregoi me gisht dhe e sfidoi t’i bënte një pyetje.
Ronaldo kundër Marcelo Bechler
CR7 foli për të ardhmen e tij dhe për këtë Botëror, që do të jetë i fundit në karrierën e tij. Por gjatë konferencës përpara ndeshjes me Spanjën, sulmuesi drejtoi gishtin nga gazetari brazilian Marcelo Bechler, i cili në të kaluarën është rreshtuar shpesh në favor të Leo Messit dhe ka kritikuar vazhdimisht Ronaldon. Ai konsiderohet një gazetar anti-CR7, ndërsa për “Pleshtin” ka folur gjithmonë me superlativa. Me pak fjalë, nuk është mik i Ronaldos, i cili, sapo e pa përballë, nuk hezitoi ta sfidonte publikisht.
Rapaz!
Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim."
Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?"
Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026
“Po e sfidoj atë atje të bëjë një pyetje të mirë, meqë nuk më do”
Ronaldo e sheh Bechler, e tregon me gisht dhe thotë me ton provokues: “Po e sfidoj atë atje, atë zotërinë. Po e sfidoj të bëjë një pyetje të mirë, meqë nuk më do.” Më pas ndalet dhe vazhdon: “Ai nuk më vlerëson. Unë i mbaj mend të gjithë ata që nuk më vlerësojnë, dhe ti je një prej tyre. I mbaj mend shumë mirë fytyrat e njerëzve; më mjafton ta shoh një fytyrë vetëm një herë.”
Pyetja më pas vjen dhe është pothuajse banale: “Cila është gjëja më e vështirë në një Botëror të përjetuar në moshën 41-vjeçare?” Përgjigjja është plot polemika: “Gjëja më e vështirë është të flas me disa prej jush. Mendoj se është një përvojë e bukur, sepse të arrish në këtë nivel nuk është e lehtë. Duhet të bësh shumë sakrifica dhe të heqësh dorë nga shumë gjëra, dhe pikërisht këtë kam bërë gjatë gjithë karrierës sime, duke iu përshtatur ndryshimeve dhe detajeve që sjell mosha.”