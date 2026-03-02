Cristiano Ronaldo gabon një penallti dhe më pas dëmtohet: rrezikon Botërorin 2026

Rritet shqetësimi rreth portugezit Cristiano Ronaldo pak më shumë se tre muaj nga fillimi i Botërorit 2026, i planifikuar mes Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës. Kapiteni i Portugalisë la fushën i dëmtuar në sfidën e fundit të kampionatit të Al-Nassr kundër Al-Fayha, duke ndezur menjëherë dritat e reflektorëve mbi gjendjen e tij fizike.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ndeshja, e vlefshme për Saudi Pro League, u mbyll me fitoren 3-1 të Al Nassr me përmbysje, por episodi që shënoi mbrëmjen erdhi në minutën e 81’, kur Ronaldo kërkoi zëvendësim pasi ndjeu një shqetësim muskulor. 41-vjeçari u duk dukshëm i irrituar ndërsa drejtohej drejt pankinës, i vetëdijshëm për rëndësinë e momentit të sezonit. Më parë kishte dështuar edhe një penallti në rezultatin 0-0, detaj që e bëri ndeshjen e tij edhe më të komplikuar.
Cristiano Ronaldo dëmtohet: Botërori 2026 në rrezik
Pas ndeshjes, trajneri Jorge Jesus foli për lodhje muskulore, duke njoftuar ekzaminime të menjëhershme për të sqaruar shkallën e problemit. Orët e ardhshme do të jenë vendimtare: nëse analizat do të evidentonin një dëmtim të rëndësishëm, kohët e rikuperimit mund të zgjateshin në mënyrë të rrezikshme.
Cristiano Ronaldo synon të shkruajë një tjetër faqe historie duke marrë pjesë në fazën e tij të gjashtë finale të një Botërori, një arritje e paprecedentë. Aktualisht, është një nga gjashtë lojtarët që kanë luajtur në pesë Kupa Bote të ndryshme dhe lista përfshin edhe Lionel Messi, Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Andrés Guardado dhe Rafael Marquez.
Pasi ka marrë pjesë në të gjitha edicionet nga 2006 e në vazhdim, ylli luzitan ëndërron të udhëheqë sërish Portugalinë në një kompeticion që mund të përfaqësojë kapitullin e fundit të madh të karrierës së tij ndërkombëtare.
Tani, megjithatë, gjithçka do të varet nga përgjigjja mjekësore dhe nga aftësia për t’u rikuperuar në kohë për takimin më të pritur. Nëse dëmtimi do të rezultojë i rëndë, pjesëmarrja e CR7 në atë që parashikohet të jetë Kupa e tij e fundit e Botës me Portugalinë do të ishte në rrezik. Objektivi është arritja e pjesëmarrjes historike të gjashtë në Botëror.
Portugalia është shortuar në një grup jo shumë të vështirë, ku përfshihen Kolumbia, Uzbekistani dhe njëra mes Republikës Demokratike të Kongos, Xhamajkës ose Kaledonisë së Re.