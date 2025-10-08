Cristiano Ronaldo, futbollisti i parë miliarder në histori

Cristiano Ronaldo është bërë futbollisti i parë miliarder në histori, sipas kompanisë së informacionit financiar dhe medias Bloomberg.
Indeksi i Miliarderëve i Bloomberg, i cili ndjek njerëzit më të pasur në botë bazuar në pasurinë e tyre neto, ka matur për herë të parë pasurinë e 40-vjeçarit portugez dhe sulmuesit të Al-Nassr.
Vlerësimi merr parasysh të ardhurat e karrierës, investimet dhe kontratat e sponsorizimit, dhe thotë se pasuria neto e Ronaldos është 1.4 miliardë dollarë.
Sipas indeksit, ai ka fituar më shumë se 550 milionë dollarë në paga midis viteve 2002 dhe 2023, dhe ndan të ardhurat e tij të raportuara nga marrëveshje dhe sponsorime, përfshirë një marrëveshje dhjetëvjeçare me Nike me vlerë pothuajse 18 milionë dollarë në vit.
Kur Ronaldo iu bashkua klubit Al-Nassr në Saudi Pro League në vitin 2022, ai u bë lojtari më i paguar në historinë e futbollit, me një pagë vjetore prej 177 milionë paundësh.
Kontrata e tij ishte planifikuar të përfundonte në qershor të vitit 2025, por ai nënshkroi një marrëveshje të re dyvjeçare, me vlerë të raportuar mbi 400 milionë dollarë, që do ta mbajë në klub edhe pas ditëlindjes së tij të 42-të.
Sulmuesi argjentinas dhe lojtari i Inter Miami-t, Lionel Messi, i cili ka luajtur për shumë vite kundër Ronaldos gjatë periudhës së tyre në Spanjë, ka fituar më shumë se 600 milionë dollarë, në paga para tatimit gjatë karrierës së tij, sipas Bloomberg.
Kjo përfshin 20 milionë dollarë, në pagë vjetore të garantuar që nga viti 2023, që është rreth 10% e të ardhurave të Ronaldos gjatë të njëjtës periudhë.
Kur të tërhiqet, 38-vjeçari Messi pritet të marrë një pjesë të aksioneve në klubin Inter Miami.
Bloomberg, përgatiti në shqip ©LAPSI.AL