Cristiano Ronaldo e truku te goditja e dënimit e shënuar nga Nuno Mendes në Botëror: ai reciton edhe fjalët

Portugalia dhe Cristiano Ronaldo u rikthyen fuqishëm në rrugën e duhur, pas debutimit zhgënjyes në Botëror, 1-1 me Kongon, duke shkatërruar në javën e dytë me rezultatin 5-0 Uzbekistanin e pafat të teknikut Cannavaro. Bomberi 41-vjeçar shënoi dy gola, një reagim krenarie pas kritikave të shumta të atyre që e ftonin hapur të tërhiqej për shkak të rënies së dukshme fizike. “Dukej sikur isha tërhequr, por përkundrazi u riktheva”, tha CR7 me sarkazëm, duke u bërë futbollisti i parë që shënon në gjashtë edicione të Botërorit.
Interpretimi i gjatë i CR7 te goli i Nuno Mendes në Portugali-Uzbekistan
Mes dy golave të shënuar në pjesën e parë të Portugali-Uzbekistan, Ronaldo pati gisht edhe në golin e dytë të luzitanëve, të realizuar në minutën e 17′ nga goditja e dënimit e Nuno Mendes. Mashtrimi i tij i gjatë, me qëllim që t’i bënte të gjithë të besonin se do të godiste vetë, nisi duke u vendosur menjëherë pranë topit sapo arbitri akordoi faullin në kufijtë e zonës uzbeke dhe vijoi me rutinën e tij klasike, përfshirë edhe “recitimin” e fjalëve të vetëmotivimit që zakonisht i paraprijnë goditjes së tij.
Një taktikë që mashtroi kundërshtarët, në radhë të parë portierin uzbek Nematov, i cili qartësisht priste, ashtu si praktikisht të gjithë në stadium dhe para televizorit, përveç portugezëve, që të godiste Ronaldo. Goditja me të majtën e Nuno Mendes përfundoi në rrjetë, duke e befasuar portierin, dhe pas golit, ndërsa e gjithë Portugalia festonte futbollistin e PSG-së, Cristiano tregoi vazhdimisht kokën e tij, për të nënkuptuar se goli ishte fryt i inteligjencës së tyre në organizimin e “trukut” ndaj portierit dhe murit të Uzbekistanit.
Wow!! Watch how Ronaldo deceived the goalkeeper into thinking he was going to take the free kick 😂😂 🐐 pic.twitter.com/9lMPe4sBcv
— Derek™ (@Kontrolla19) June 23, 2026
Pra, Ronaldo vendimtar edhe pa e prekur topin, gjë që në fakt kishte ndodhur vetëm pesë herë para pushimit për hidratim të pjesës së parë, përfshirë prekjen që në minutën e 6-të i kishte mundësuar të zhbllokonte rezultatin. Bomberi luzitan qëndroi më pas në fushë gjatë gjithë ndeshjes, pavarësisht moshës dhe menaxhimit të energjive: Roberto Martinez e dinte mirë se Cristiano do të paguante nga xhepi i tij vetëm për të shënuar edhe ndonjë gol tjetër…
اللقطة الأكثر تداولاً من مباراة البرتغال:
كريستيانو يتعرض للإحراج بعد تجاهل زملائه له عقب تسجيل الهدف حيث اتجهوا للاحتفال دون إعطائه أي اهتمام بينما كان يحاول اللحاق بهم للاحتفال برفقتهم 💔. pic.twitter.com/UpzecQucaR
— Golden Dose (@GoldenDose) June 23, 2026