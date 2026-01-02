Cristiano Ronaldo, Dua Lipa: Këto pritet të jenë dasmat e mëdha të vitit 2026

Viti 2026 tashmë po duket të jetë një vit i paharrueshëm për kronikën sociale dhe argëtuese. Këngëtarë, futbollistë, biznesmenë dhe anëtarë të familjes mbretërore kanë konfirmuar angazhime që mund të realizohen në muajt në vijim, duke gjeneruar pritshmëri të mëdha globale. Disa dasma jo vetëm që do të jenë në qendër të vëmendjes për dashurinë, por edhe për ndikimin mediatik, luksin dhe të ftuarit që do të sjellin së bashku.
Midis tyre, spikasin dy emra që tërheqin vëmendjen kudo në botë: Taylor Swift dhe Cristiano Ronaldo. Megjithatë, ata nuk do të jenë të vetmit. Spanja, Hollywoodi dhe shoqëria e lartë ndërkombëtare do të përjetojnë gjithashtu dasma për të cilat do të flitet shumë në vitin 2026.
Një nga dasmat më të pritura në mbarë botën është ajo e Cristiano Ronaldos dhe Georgina Rodriguez. Çifti njoftoi fejesën e tyre në gusht 2025, pas pothuajse një dekade lidhjeje, me një imazh që e bëri të qartë nivelin e ngjarjes së ardhshme: një unazë diamanti me vlerë midis gjashtë dhe 12 milionë euro, e dizenjuar nga argjendari spanjoll Damaso Martinez.
Edhe pse data dhe vendi i saktë i dasmës nuk janë zbuluar ende, pritet të jetë një nga dasmat më të shtrenjta dhe më të mbuluara nga media në historinë e kohëve të fundit.
Taylor Swift dhe Travis Kelce, një martesë me ndikim global
Një tjetër nga protagonistet e mëdha të vitit 2026 do të jetë Taylor Swift. Këngëtarja amerikane u fejua me lojtarin e NFL-së , Travis Kelce, në gusht, duke habitur miliona fansa në të gjithë botën. Njoftimi u bë me një galeri intime të bërë në kopshtin e shtëpisë së prindërve të atletes, një detaj që tregonte tonin personal që mund të kishte dasma.
Megjithatë, pritet një ngjarje e profilit të lartë, me të ftuar nga bota e muzikës, sportit dhe Hollywood-it. Marrëdhënia midis yllit të popit dhe lojtarit të ngushtë të Kansas City Chiefs u bë shpejt një nga më të ndjekurat në botën e spektaklit, kështu që dasma e tyre duket se do të jetë një nga ngjarjet shoqërore më të përfolura të vitit.
Nieves Alvarez dhe Bill Saad, moda dhe shoqëria e lartë në vitin 2026
Në skenën spanjolle, një nga dasmat më elegante do të jetë ajo e Nieves Alvarez dhe biznesmenit libanez Bill Saad . Të fejuar që nga vera e kaluar, çifti konfirmoi se dasma do të zhvillohet në vitin 2026, megjithëse ende nuk është caktuar asnjë datë apo vend.
Modelja ka zbuluar tashmë një nga detajet e mëdha të eventit: fustani i saj do të dizenjohet nga Stephane Rolland, një stilist francez dhe mik i ngushtë prej dekadash. Dasma do të bashkojë figura nga bota e modës, biznesit dhe shoqërisë së lartë ndërkombëtare, duke e bërë atë një nga eventet më të sofistikuara të vitit.
Tom Holland dhe Zendaya: çifti i preferuar i filmave
Romanca midis Tom Holland dhe Zendaya, e lindur gjatë xhirimeve të Spider-Man, vazhdon të fitojë vëmendjen e publikut. Profili i tyre i ulët dhe kimia natyrale i kanë bërë ata çiftin më të dashur të Hollywood-it. Një martesë në vitin 2026 duket se do të jetë një nga dasmat më joshëse dhe kinematografike, me prani të vazhdueshme në faqet e para dhe në mediat sociale.
Dua Lipa dhe Callum Turner: stil, elegancë dhe avangardë
Këngëtarja Dua Lipa dhe aktori Callum Turner kanë befasuar me një marrëdhënie të shënuar nga sofistikimi. Çdo paraqitje publike përforcon imazhin e një çifti të lidhur me modën dhe kinemanë bashkëkohore.
Një martesë midis të dyve do të ishte sinonim i elegancës moderne dhe do të vendoste trendet në botën e argëtimit.
Në nivel ndërkombëtar, bie në sy martesa e mundshme eLady Gaga-s me Michael Polansky-n. Në sferën politike dhe të biznesit, pritet gjithashtu dasma e Donald Trump Jr. me Bettina Anderson, e njoftuar në Shtëpinë e Bardhë.
Përveç kësaj, disa dasma që lidhen me shtëpitë mbretërore evropiane dhe dinastitë e biznesit plotësojnë një kalendar që konfirmon se viti 2026 do të jetë një vit i shënuar nga dashuria, luksi dhe vëmendja globale e medias.