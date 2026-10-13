Cristiano Ronaldo bën një gjest të fuqishëm pas ndeshjes: “Unë i përkas Arabisë Saudite”

Cristiano Ronaldo shënoi të hënën golin e 981-të të karrierës së tij, në ndeshjen e Champions League aziatike të fituar kundër uzbekëve të Neftchi Fergana. Kjo do të thotë se i mungojnë edhe 19 gola për të arritur shifrën e shumëdëshiruar prej 1000 golash. Me pak fjalë, pasojat e përplasjes me Jorge Jesus në Portugali, ku është hapur një procedim disiplinor që, pas pezullimit, mund të çojë në një përjashtim prej disa muajsh nga kombëtarja, duket se nuk kanë ndikuar as te motivimi dhe as te instinkti realizues i sulmuesit të pavdekshëm.
Për këtë rast, Ronaldo kishte lënë pas pamjen me flokë në ngjyrë bakri, duke u rikthyer te ngjyra e tij klasike e zezë. Megjithatë, Ronaldo tërhoqi vëmendjen edhe për atë që bëri pas ndeshjes: një gjest shumë të fortë mbështetjeje për Arabinë Saudite, në një moment tensionesh të mëdha gjeopolitike në rajon, pas sulmit të fundit të rebelëve Houthi, i cili shkaktoi viktima dhe të plagosur në aeroportin e Riadit.
A piece of Saudi, carried close to the heart 🇸🇦💚 https://t.co/tr8GWv8kRN
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 12, 2026
Cristiano Ronaldo i bashkohet kauzës së Arabisë Saudite
Përpara ndeshjes, e zhvilluar në stadiumin e Al Nassr në kryeqytet, Ronaldo u filmua teksa puthte emblemën saudite në fanellë, me palmën dhe shpatat e kryqëzuara, simbolin kombëtar të vendit. Më pas, pas vërshëllimës përfundimtare, ai u kërkoi tifozëve një shall me flamurin saudit dhe e vendosi mbi supe gjatë festimeve për fitoren. Së bashku me Mané, ai nxiti tifozët me të ashtuquajturin “viking clap”, koreografinë që bashkon thirrjet dhe duartrokitjet në unison, me një ritëm që përshpejtohet gradualisht. Gjithçka u publikua në rrjetet sociale të klubit, së bashku me një fjali të sulmuesit 41-vjeçar: “Jam portugez, por i përkas Mbretërisë së Arabisë Saudite”.
19 goals remaining to create historyyyyyt🤯🎉🔥 @Cristiano #cr7 #goat #1000goals #letsgoo https://t.co/GkJv2QX1TG
— speedsterrr (@speedster247) October 12, 2026
Ndeshja ishte shtyrë për disa minuta pikërisht për shkak të një alarmi sigurie të lëshuar nga Mbrojtja Civile Saudite. Situata është vërtet dramatike për të gjithë rajonin. Në ditët e mëparshme, Houthit, rebelët jemenas të mbështetur nga Irani, kishin intensifikuar sulmet e tyre me raketa dhe dronë ndaj Riadit, veçanërisht ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid. Masakra e së shtunës së kaluar, e cila deri tani ka shkaktuar 13 viktima dhe më shumë se 300 të plagosur, është sulmi më vdekjeprurës në territorin saudit në më shumë se një dekadë.
Some love is spoken. Some is simply shown 🇸🇦💚 https://t.co/dksRpjewug
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 12, 2026
Ngjarja është pjesë e përshkallëzimit të konfliktit në Jemen dhe e tensioneve më të gjera në rajon. Prandaj, gjesti i Ronaldos duhet parë në këtë kontekst dhe merr një domethënie të fuqishme, si shenjë afërsie dhe solidariteti me vendin që e ka pritur prej tre vitesh dhe që po përjeton një klimë alarmi dhe cenueshmërie. Nuk bëhet fjalë për një deklaratë të artikuluar politike, por për një sinjal vizual të qartë dhe të pamohueshëm. Dhe nëse llogaria zyrtare e Al Nassr-it ia atribuon këtë fjali, kjo ndodh sepse, me sa duket, Cristiano ka dhënë pëlqimin që ajo të përdoret, duke e vënë imazhin e tij në shërbim të mbështetjes për kauzën saudite.