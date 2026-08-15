Ç’po ndodh në Greqi? Pse sulmet ndaj turistëve izraelitë detyrojnë Athinën të reagojë

Ministrja greke e Turizmit siguron vizitorët izraelitë se janë të sigurt në Greqi, pavarësisht një serie sulmesh ndaj turistëve që kanë marrë edhe dënimin e komunitetit hebre në Greqi.
Olga Kefalogianni deklaroi të premten se Greqia “garanton sigurinë” e të gjithë vizitorëve.
“Veprimet raciste dhe të dhunshme ndëshkohen në mënyrë shembullore, dënohen plotësisht dhe nuk kanë vend në demokracinë tonë,” tha ajo.
“Greqia mbetet një destinacion plotësisht i sigurt, mikpritës dhe i hapur… për qytetarët izraelitë dhe të gjithë vizitorët e tjerë,” shtoi ministrja.
Pas luftës në Gaza, në Greqi janë regjistruar një sërë protestash kundër grupeve të turistëve izraelitë që mbërrinin me anije turistike, si dhe raste ngacmimi apo dhune ndaj izraelitëve individualë. Në muret e qyteteve greke janë shfaqur gjithashtu slogane kundër Izraelit.
Të enjten, Bordi Qendror i Komuniteteve Hebraike në Greqi (KIS) shprehu shqetësim të thellë për “serinë e incidenteve të rënda që kanë ndodhur së fundmi në rrugët e Athinës dhe në rajone të tjera të vendit, të cilat synojnë frikësimin dhe terrorizimin e turistëve dhe qytetarëve izraelitë që mbajnë simbole hebraike ose flasin hebraisht.”
Organizata, e njohur me akronimin grek KIS, tha se këto incidente “dëmtojnë imazhin e Greqisë si një vend i sigurt për të gjithë.”
“Shqetësim të thellë shkaktojnë veprimet e grupeve të organizuara… të cilat nuk hezitojnë më të kërcënojnë me dhunë fizike, me slogane që sjellin ndërmend format më vulgare të propagandës judeofobike, duke përdorur akuzën shpifëse për gjenocid për të frikësuar dhe terrorizuar njerëzit e besimit hebre,” deklaroi KIS.
“Sulmet ndaj individëve me shtetësi izraelite dhe ndaj të gjithë atyre që mbajnë simbole hebraike, si dhe bllokimet e turistëve izraelitë në porte të ndryshme të vendit, përbëjnë një shkelje flagrante të ligjit dhe të parimeve të mikpritjes dhe lirisë së lëvizjes,” shtoi organizata.
KIS i bëri thirrje shtetit grek “të marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar mbrojtjen e qytetarëve dhe vizitorëve nga çdo formë dhune raciste apo antisemitiste dhe për t’i çuar autorët përpara drejtësisë greke.”/ Përkthyer nga Ekathimerini