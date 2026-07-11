Courtois dëmtohet, portieri i dytë e katranos: Merino dënon Belgjikën në fund e kualifikon Spanjën

Spanja do të përballet me Francën në një gjysmëfinale ëndrrash në Botërorin 2026. Kampionët në fuqi të Europës mposhtën Belgjikën 2-1 në çerekfinale, duke eliminuar “Djajtë e Kuq” të drejtuar nga Rudi Garcia. Edhe një herë hero për skuadrën e Luis de la Fuentes ishte Mikel Merino, i cili në minutën e 88’ përfitoi nga një grushtim i shkurtër i Lammens, portierit rezervë të Belgjikës që hyri në lojë pas dëmtimit të Thibaut Courtois.
Belgëve nuk u mjaftoi goli i përkohshëm i barazimit nga Charles De Ketelaere, i cili i dha fund edhe serisë prej 650 minutash pa pësuar gol të Unai Simónit, pasi më herët Fabian Ruiz kishte kaluar Spanjën në avantazh. Në gjysmëfinale do të zhvillohet përballja e shumëpritur mes Lamine Yamal dhe Kylian Mbappé. Takimi është planifikuar për të martën, më 14 korrik, në Arlington, në orën 21:00 me orën tonë.
Çfarë ndodhi në SoFi Stadium
Ndeshja në SoFi Stadium të Inglewood nisi me një ritëm të ulët dhe me pak raste për shënim. Spanja kontrollonte zotërimin e topit, por pa arritur të krijonte rrezik real. Megjithatë, në minutën e 30’ “Furia e Kuqe” kaloi në avantazh. Thibaut Courtois nuk arriti të kontrollonte një goditje të Dani Olmos dhe Fabian Ruiz përfitoi nga topi i kthyer për ta dërguar në rrjetë. Mesfushori i Paris Saint-Germain shpërbleu kështu besimin e trajnerit Luis de la Fuente, i cili e kishte preferuar në formacion para Pedrit. Belgjika reagoi dhe në minutën e 41’ barazoi rezultatin në goditjen e saj të parë në portë. Timothy Castagne harkoi nga krahu i djathtë, ndërsa Charles De Ketelaere shënoi me kokë, duke i dhënë fund serisë së paprekshmërisë së Unai Simónit, i cili pësoi golin e parë në këtë Botëror pas 650 minutash. Pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1.
Në minutën e 71-të, Belgjika mori një goditje të rëndë. Courtois ndjeu një problem fizik në këmbën e majtë dhe kërkoi zëvendësim, duke lënë fushën mes lotësh nga zhgënjimi. Portieri rezervë, Senne Lammens, bëri debutimin e tij në një Kupë Bote, ndërsa Spanja hodhi në fushë edhe Mikel Merinon për të kërkuar golin e fitores, në një mbrëmje ku Lamine Yamal nuk arriti të shkëlqente. Lëvizja rezultoi vendimtare. Më pak se dy minuta pas hyrjes në lojë, Merino shënoi golin e 2-1. Lammens nuk arriti të largonte si duhet një goditje të Cubarsit dhe ish-lojtari i Newcastle përfitoi për të realizuar golin e dytë radhazi vendimtar, pas atij ndaj Portugalisë në fazën e 1/8-ve. Belgjika u përpoq të barazonte sërish, duke përfituar edhe nga një dalje e gabuar e Unai Simónit, por Aymeric Laporte shpëtoi Spanjën me një ndërhyrje vendimtare. Me këtë fitore, Spanja siguron kualifikimin në gjysmëfinale, ku do të përballet me Francën, ndërsa zgjat serinë e saj në 36 ndeshje radhazi pa humbje. Nga ana tjetër, përfundon aventura në Botërorin 2026 për Romelu Lukakun dhe shokët e tij.