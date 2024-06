Conte, zyrtarisht trajneri i ri i Napolit, De Laurentiis: “Një trajner elitar, me të ringrihemi”

“SSC Napoli mirëpret Antonio Conte, i cili merr rolin e trajnerit të ekipit të pare, pasi ka nënshkruar një kontratë që do ta lidhë atë me klubin deri më 30 qershor 2027”. Kjo është komunikata e lëshuar nga klubi nën Vezuv, që lajmëron ardhjet e teknikut puljez. “Jam shumë krenar që trajneri i ri i Napolit është Antonio Conte. Antonio është një trajner elitar, një lider, me të cilin jam i sigurt se mund të fillojë rithemelimi i nevojshëm pas përfundimit të ciklit që na çoi në fitimin e titullit vitin e kaluar, pas shumë sezonesh në majat e futbollit Italian. Sot hapet një kapitull i ri i rëndësishëm në historinë e Napolit”, u shpreh presidenti Aurelio De Laurentiis.

Napoli është një vend me rëndësi globale. Jam i lumtur dhe i emocionuar nga ideja për t’u ulur në pankinën blu. Sigurisht që mund të premtoj një gjë: do të bëj maksimumin për rritjen e ekipit dhe klubit. Përkushtimi im, së bashku me atë të stafit tim, do të jetë totale”, tha Antonio Conte.

Përfundoi një negociatë që arriti kulmin e saj gjatë javës së kaluar. Marrëveshja është për tre vjet për rreth 6.5 milionë në sezon plus bonuse për rezultatet (kualifikimi në Champions dhe titulli). Conte sjell me vete stafin e tij të përbërë nga zëvendësi historik Cristian Stellini, vëllai i tij analist i ndeshjeve Gianluca, trajnerët e atletikës Costantino Coratti dhe Stefano Bruno. Napoli gjithashtu ka nën kontratë Francesco Sinatti, kreun e trajnerëve atletikë dhe Alejandro Rosalen, trajner portierësh.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”it” dir=”ltr”>Benvenuto Antonio! <a href=”https://t.co/HHtEkixxb3″>pic.twitter.com/HHtEkixxb3</a></p>— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) <a href=”https://twitter.com/ADeLaurentiis/status/1798289926422925683?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 5, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>