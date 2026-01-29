Conte kundër kalendarit: “Kush janë këta fenomenë që na bëjnë të luajmë të shtunën”

Antonio Conte e ka brenda helmin për eliminimin e Napolit nga Champions. Dhe e nxjerr duke folur për ata “fenomenë” që bënë kalendarin e Serie A duke e detyruar skuadrën e tij në një maratonë sfilitëse.
“Kemi luajtur të dielën në 21:00, sonte dhe të shtunën në 18:00 dalim sërish në fushë… pastaj flasin për dëmtime dhe gjëra të tjera, por e vërteta është se atyre s’u intereson fare”, është përmbyllja e ndërhyrjes së tij në Amazon Prime Video. Gazetarja i përmend “katastrofën” në Champions (të kaltrit, kampionë të Italisë, përfunduan në vendin e 30-të) dhe tekniku reagon: “Të shkojmë me kujdes me fjalët… katastrofat e vërteta janë të tjera. Dhe nuk mund të flitet për katastrofë futbolli kur në një vit e gjysmë kemi fituar një titull kampion dhe një Superkupë italiane”.
Dhemb shumë, sepse deri në minutën e 66-të skuadra e tij ishte në avantazh 2-1, pastaj u dorëzua 2-3 ndaj Chelsea që kishte më shumë burime për ta përballuar ndeshjen: Joao Pedro (dygolësh), Palmer (që i dha asistin) dhe madje edhe ai Garnacho që ishte telenovela e verës kur lojtari kërkoi shumë para.
Për teknikun, Napoli luajti më mirë se Chelsea
“Fitorja e tyre është një rezultat i rremë. Pavarësisht se kishim më shumë se gjysmën e skuadrës jashtë, luajtëm në nivel dhe madje më mirë se Chelsea. Djemtë bënë një ndeshje me tipare europiane. Nuk patëm frikë, shkuam t’i sulmonim. Nuk u tjetërsuam, pranuam duelet dhe propozuam futboll të mirë. Kjo është rruga. Në fund paguam cilësinë e madhe që ata kishin në mesfushë dhe në pankinë”. Rosenior mundet, Conte jo. Sa shumë djeg.
Ka një gjë që më shumë se të tjerat i heq gjumin dhe është një pendesë e madhe. Conte e përsërit sërish: “Që nga fillimi i vitit kemi mungesa të rënda, por gabimi më i madh është ai i Kopenhagenit. Nuk mund të jesh në avantazh me një gol, me një lojtar më shumë dhe pastaj të pësosh barazimin me penallti…”.
Conte i dorëzuar
Shprehja në fytyrën e tij thotë gjithçka, Conte s’ka nevojë të shtojë asgjë tjetër. Një shije e keqe në Champions që përpiqet ta zbusë kështu: “U pa cili është niveli i futbollit të shprehur sot ndaj një kundërshtari që mund të bëjë investime të mëdha dhe ka fituar Botërorin e Klubeve – përfundon tekniku –. E gjithë kjo pavarësisht një skuadre të copëtuar dhe vetëm 13 lojtarëve të gatshëm. Dhe kjo tregon se ajo që po bën Napoli është fryt i një pune të kujdesshme që synon rritjen”. Po, por larg Champions, në një kampionat ku po bën rol dytësor.