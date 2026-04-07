Conte kandidohet si trajner i Italisë, De Laurentiis i përgjigjet: “Do t’i thosha po”

Nga ana tjetër e botës, por me mendjen te Napoli. Pas hapjes së teknikut Antonio Conte për një rikthim të mundshëm në pankinën e Italisë, ka ardhur edhe përgjigjja e presidentit Aurelio De Laurentiis. Dhe nuk ka qenë një mbyllje. Përkundrazi. Para premierës në Los Angeles të filmit për titullin e Napolit, presidenti i të kaltërve pranoi se, përballë një kërkese direkte nga trajneri i tij, nuk do të kundërshtonte: “Nëse ma kërkon Antonio, mendoj se po”.
Një frazë që ndryshon panoramën, sepse vjen vetëm pak orë pas suksesit të Napolit ndaj Milanit dhe pas fjalëve me të cilat Conte kishte shpjeguar se “është e drejtë që emri im të jetë pjesë e asaj liste” të kandidatëve për pasuesin e Gattusos.
De Laurentiis hap derën për Conte si trajner i Italisë
Përgjigjja e De Laurentiis, e dhënë ekskluzivisht për mikrofonat e CalcioNapoli24, megjithatë nuk është një dritë jeshile pa kushte. Presidenti i Napolit shtoi edhe një arsyetim që peshon ndoshta më shumë se vetë gatishmëria fillestare: “Duke qenë se është shumë inteligjent, për sa kohë që nuk ekziston një bashkëbisedues serioz dhe deri tani nuk ka pasur të tillë, mendoj se ai do të hiqte dorë nga ideja për të qenë në krye të diçkaje krejtësisht të çorganizuar”.
Objektivi është i qartë: boshllëku institucional që është hapur në futbollin italian pas përjashtimit të tretë radhazi nga Botërori, dorëheqjes së presidentit Gravina dhe largimit të trajnerit Gattuso.
Conte e fjalët pas Napoli-Milan dhe nyja e kontratës
Pas fitores 1-0 ndaj Milanit, të firmosur nga Politano, Conte nuk u vetëkandidua në mënyrë të drejtpërdrejtë, por la të kuptohej se nuk e konsideron të papërshtatshëm emrin e tij mes atyre në garë për Kombëtaren.
Ai kujtoi se e njeh tashmë ambientin e kaltër, se ndihet i nderuar nga ideja për të përfaqësuar vendin e tij, por edhe se ka ende një vit kontratë me Napolin dhe se duhet të flasë me De Laurentiis në fund të sezonit. Pikërisht mbi këtë pikë përgjigjja e presidentit peshon edhe më shumë: nuk e mbyll derën, por e lidh gjithçka me ekzistencën e një Federate të besueshme dhe të një projekti serioz.
Jo vetëm Conte: De Laurentiis sulmon sistemin e futbollit
Në intervistën për CalcioNapoli24, De Laurentiis shkoi përtej emrit të trajnerit të ardhshëm të Italisë dhe e zgjeroi diskutimin te kriza e futbollit italian. Ai e cilësoi absurd ekuilibrin aktual të pushtetit brenda sistemit federativ, duke thënë se Serie A financon Federatën pa pasur një peshë politike të përshtatshme.
Prej këtej vjen edhe sulmi: për presidentin e Napolit duhet “të zerohen të gjitha” dhe të ridizenjohen raportet e forcës, duke përmendur edhe Giovanni Malagò si profil të përshtatshëm për një rol komisari dhe më pas si president të një federate të re. Pikërisht në këtë skenar duhet lexuar edhe hapja e tij ndaj Contes: jo thjesht një “po” për trajnerin, por sinjali se përpara emrit duhet rindërtuar struktura.