Conte i tërbuar për frazën e thënë nga Spalletti për Napolin: “Bëj kujdes kur flet”

Antonio Conte dëgjon në konferencë për shtyp, para ndeshjes së Champions League kundër Chelsea, çfarë ka thënë Luciano Spalletti pas humbjes së pësuar nga Napoli me Juventusin në Torino. I raportojnë frazën mbi fitoren kundër “ish-kampionëve të Italisë që të jep edhe më shumë siguri për të pasur ndërgjegjësimin se je skuadër e fortë” dhe ai e merr keq, shumë keq. Dhe e nënvizon me deklarata shumë të ashpra dhe me një sulm të drejtpërdrejtë: “Të tregojë respekt dhe të ketë pak më shumë kujdes kur flet. Një gjë të tillë unë nuk do ta kisha thënë kurrë”. Pasi sistemoi kundërshtarin, Conte ka edhe për Diego Costën, i cili në një intervistë të fundit e kishte kritikuar ashpër: “Në futboll ka njerëz inteligjentë dhe budallenj, unë nuk e humbas kohën time për të lexuar çfarë thonë”.
Conte i përgjigjet ashpër teknikut Spalletti për Napolin
Pas habisë dhe çudisë fillestare se si kolegu (që me të kaltërtit ka fituar edhe një Scudetto) ka mundur të shprehë një mendim të tillë, erdhi një përgjigje krenare dhe “me edukatë të mirë”. Përgjigjja e Contes ka qenë shumë e ashpër, pa dorashka, e drejtpërdrejtë dhe e qartë. Nuk ka rrezik për interpretime të gabuara.
“Sinqerisht pas ndeshjeve preferoj gjithmonë të shkëputem, sidomos kur kemi shumë njëra pas tjetrës. Dhe nuk shkoj të rishoh çfarë thonë të tjerët – është hyrja e fjalimit të Contes –. Spalletti ka thënë se ka fituar kundër ish-kampionëve të Italisë? Nuk besoj se e ka thënë, por nëse e ka bërë është një frazë e pafat. Para së gjithash, ne ende e kemi Scudetton në fanellë dhe duhet të tregohet respekt. Nuk do të isha lejuar kurrë të thoja një gjë të tillë”.
Nuk mbaron këtu. Një reflektim i tillë për teknikun Conte është një fyerje e pafalshme, e pakujdesshme dhe pa respekt pavarësisht gjithçkaje. Ai përgjigjet me vendosmëri ekstreme ndaj asaj që e konsideron një rënie stili, diçka që ishte më mirë të mos thuhej.
“Luciano është një trajner shumë i mirë por duhet të ketë pak më shumë kujdes kur flet… nuk mund të thotë një gjë të tillë sepse mungojnë ende gjashtëmbëdhjetë ndeshje. Ndoshta na ka parë kaq keq dhe na e ka shqepur Scudetton… më vjen keq sepse kemi bërë shumë për ta qepur mbi vete. Dhe duhet të ketë gjithsesi respekt. Fat të mbarë atij”.
Çfarë kishte thënë Spalletti në konferencë pas Juventus-Napoli
Referenca për Napolin “ish-kampion i Italisë” ka efektin e kripës mbi plagë. Djeg dhe dhemb. Spalletti, i cili fillimisht kishte përkufizuar pikët e fituara kundër të kaltërve (mbajtës aktualë të titullit) në konferencën për shtyp pas daljeve televizive, e ka ribërë konceptin edhe në përballjen me shtypin. Duke shtuar megjithatë vlerësimin që e ka bërë Conten të shtrembërojë fytyrën dhe tifozët e tij të mëparshëm.
“Nga pikëpamja profesionale unë shkoj në kërkim të 3 pikëve dhe vlejnë të gjitha njësoj. Pastaj të fitosh me ish-kampionët e Italisë të jep edhe më shumë siguri për të pasur ndërgjegjësimin se je skuadër e fortë. Është një injeksion besimi për skuadrën”.