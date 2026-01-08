Conte i tërbuar, Højlund publikon videon e golit të anuluar: “As nuk e kam prekur”

Barazimi 2-2 mes Napolit dhe Veronës ka lënë pas një valë të pafund polemikash për golin e shënuar nga Rasmus Højlund dhe të anuluar nga arbitri për një prekje me dorë. Në pjesën e dytë, të kaltrit kishin arritur menjëherë barazimin pasi kishin qenë në disavantazh 2-0 në pjesën e parë, e shënuar nga penalltia e diskutueshme e dhënë për Buongiorno, por gëzimi i danezit mbeti i ngrirë sepse VAR-i nuk e konfirmoi golin. Edhe Antonio Conte mbeti i habitur nga vendimi i arbitrit për një situatë të dyshimtë, e cila edhe disa orë më pas nuk është sqaruar plotësisht. Sulmuesi u ekspozua personalisht në rrjetet sociale duke publikuar pamjet e aksionit të kontestuar për të mbrojtur arsyet e tij.
Në një seri historish të shpërndara në Instagram, Højlund protestoi duke dhënë versionin e tij për një situatë loje që krijoi polemikën më të madhe të kësaj jave. Ai tregoi se as nuk e kishte prekur topin dhe se ishte befasuar nga vendimi i arbitrit për të anuluar një gol që për Napolin hapi diskutime të mëdha, me pankinën që protestoi me zë të lartë për një vendim të pakuptueshëm.
Højlund tregon videon e golit të anuluar
I mjaftoi të publikonte të gjithë pamjen e aksionit të dyshuar për prekje me dorë dhe të shtonte pak rreshta për të sqaruar mendimin e tij. Edhe Højlund deshi të ishte pjesë e debatit të ditës për 2-2-shin e anuluar në fillim të pjesës së dytë, që do t’i kishte dhënë Napolit një drejtim tjetër në ndeshjen e vështirë kundër Veronës. Arbitri vendosi të mos e konfirmojë golin sepse danezi dyshohet se e kishte prekur topin me dorë duke përfituar nga devijimi “në çastin e menjëhershëm”, por pamjet nga kënde të ndryshme nuk arritën të shpërndanin të gjitha dyshimet e tifozëve.
Prekja e diskutueshme me dorë gjatë Napoli–Verona
Interpretimi mbetet i mbuluar nga mjegulla dhe nuk ka qartësi, aq sa episodi përfshiu gjithë pankinën azzurre në polemika. Ish-lojtari i Manchester United-it kontribuoi në debat duke dhënë versionin e tij: “As nuk e kam prekur topin me dorë.”
Sipas tij, pra, nuk bëhet fjalë as për një prekje të pavullnetshme, por ai këmbëngul se nuk e ka prekur topin me dorë, duke hedhur poshtë verdiktin e arbitrit, i cili edhe disa orë më pas nuk është kuptuar ende nga protagonisti i golit të anuluar.