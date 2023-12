Conte është ëndërra e Ibrahimovic për Milan: Pioli sidoqoftë do të ketë një shans tjetër

Në Milano, pas 2-2 me Salernitana, ishin orë delikate dhe të çuditshme në të njëjtën kohë. Fillimisht zërat për shkarkimin e mundshëm të teknikut Stefano Pioli. Më pas sondazhi me senatorët e grupit, më në fund vendimi për të vazhduar kështu deri në fund të vitit. Në mes janë edhe zërat e zakonshme të çmendura në rrjetet sociale, por që këtë herë kanë qëlluar në shenjë. Në fakt i preferuari i Zlatan Ibrahimovic është pikërisht Antonio Conte, por nuk ka asgjë të vendosur. Fakti është se pas konfirmimit të Stefano Pioli, qendron drejtpërdrejtë mungesa e alternativave të vlefshme. Kjo, të paktën, deri më sot, sepse asgjë nuk mund të ndryshojë aq shpejt sa e ardhmja e një trajneri futbolli.

PSE ËSHTË I VËSHTIRË CONTE?

Sigurisht që emri i Antonio Conte ka qarkulluar në Milanello prej disa kohësh. E, në të njëjtën kohë, ecuria e Stefano Pioli me kuqezinjtë me siguri ka marrë fund. Megjithatë, arritja te ish-tekniku i Tottenham nuk është fare e thjeshtë. Para së gjithash sepse ai ka shumë klube të interesuar (në Itali Juve dhe Roma, të dyja destinacione që e magjepsin). Kështu, të marrësh Conte do të thotë të shpenzosh shumë për rrogën e tij dhe në merkato, duhet mohuar filozofia aktuale, të paktën pjesërisht, ajo e ndjekjes së perspektivave të rinj me kosto të ulët, të cilët ndoshta mund të rishiten në të ardhmen me një marzh të madh fitimi.

ALTERNATIVAT

Në këtë kuptim, alternativat ndaj trajnerit leçez janë të gjithë më shumë në përputhje me pronësinë aktuale: nga Farioli te Italiano. Të paktën deri pak javë më parë ideja dukej të ishte ajo e bastit për një trajner në zhvillim që dinte të punonte me të rinjtë. Por në atë kohë askush nuk e kishte menduar seriozisht mundësinë e mbylljes së menjëhershme të kontratës me teknikun Pioli. I cili, nëse emergjenca vazhdon dhe rezulton e pakthyeshme, mund të zëvendësohet në pankinë nga Ignazio Abate, ndoshta i mbështetur nga miku i tij Ibra.

Por çdo diskutim duket i parakohshëm në këtë moment. Për këtë do të flitet sërish pas Sassuolos, shansi i fundit për trajnerin dhe ekipin. Asnjëherë si këtë radhë, Pioli me të vërtetë nuk ka asnjë hapësirë për gabime.