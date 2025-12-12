Conference League: Fitore e madhe e Shkëndijës, Drita mposhtet nga AZ Alkmaar

Mbrëmja e sotme në Conference League solli plot emocione dhe gola, teksa në nëntë takimet e para të raundit të pestë u shënuan gjithsej 26 gola.

Shkëndija zhvilloi një duel perfekt para tifozëve të vet, duke regjistruar një fitore të rëndësishme 2-0 kundër Slovan Bratislavës. Skuadra tetovare kaloi në avantazh pas një autogoli të mysafirëve, ndërsa Sebastian Spahia vulosi suksesin me një finalizim të saktë. Me këtë triumf, Shkëndija arrin kuotën e 7 pikëve dhe pozicionohet aktualisht në vendin e 19-të të renditjes.

Ndërkohë, Drita nuk arriti të përballonte presionin e AZ Alkmaar, një skuadër me shumë përvojë në arenën europiane. Holandezët fituan me shifrat 0-3 në “Fadil Vokrri”, duke e lënë kampionen kosovare në kuotën e 8 pikëve. Pavarësisht humbjes, Drita mbetet ende me gjasa për kualifikim.

 

Rezultatet e tjera të ditës:
Breidablik 3-1 Shamrock Rovers

Fiorentina 2-1 Dinamo Kiev

Hacken 1-1 AEK Larnaca

Jagiellonia 1-2 Rayo Vallecano

Noah 2-1 Legia Varshavë

Samsunspor 1-2 AEK Athinë

Univ. Craiova 1-2 Sparta Pragë

