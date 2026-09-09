Conceicao reagoi për festimin e zgjatur në Juve-Milan: Gatti e shtyn, gati plas sherri

Festimi i zgjatur i mbrojtësit Federico Gatti, pas golit të shënuar në fundin e ndeshjes Juventus-Milan, i ka ndarë tifozët bardhezi. Shumë prej tyre në rrjetet sociale kanë kritikuar mungesën e mentalitetit në atë moment nga ana e mbrojtësit, i cili, në vend që të kthehej menjëherë në gjysmën e fushës së tij për të tentuar fitoren me një sulm të fundit, u përqendrua te festimi. Gatti pati një shpërthim emocional të dukshëm, duke shfaqur të gjithë dashurinë e tij për fanellën bardhezi, pavarësisht zërave të merkatos së verës që e shihnin pranë Napolit ose Portos.
Me pak fjalë, një festim i ligjshëm nga ana e tij, nëse nuk do të ishte për kohën e tepërt të humbur në një ndeshje që Juventus duhej të përpiqej edhe ta fitonte, sepse historia e saj e imponon këtë, ADN-ja e saj. E pra, mes shumë futbollistëve që iu bashkuan Gattit, vetëm njëri u përpoq ta ftonte të ndalonte, në mënyrë që loja të rifillonte: Francisco Conceicao. Portugezi, në pamjet e transmetuara drejtpërdrejt, u përpoq disa herë të tërhiqte vëmendjen e Gattit: “Fede! Fede!”. Mbrojtësi, megjithatë, nuk arrinte ta dëgjonte, derisa, pasi e kuptoi thirrjen e portugezit për t’u kthyer në gjysmën e fushës së tij, e shtyu atë.
Piango, conceicao voleva vincere la partita e viene spinto via da gatti perché doveva continuare ad esultare altri 5 minuti https://t.co/8W6OKtnjfP
— Thiago Mortismo (@AntoCigg) September 7, 2026
Disa tifozë në rrjetet sociale kanë vënë në dukje këtë gjest nga Gatti, i cili vazhdoi festimin e tij përpara se të kthehej më në fund në gjysmën e fushës së tij. Mbrojtësi ishte qartësisht protagonisti i padiskutueshëm i ndeshjes. Spalletti e hodhi në fushë pikërisht me objektivin për ta bërë të shënonte, falë aftësisë së tij në goditjet me kokë dhe në futjet në zonë, duke e aktivizuar si sulmues. Gatti ia shpërbleu në mënyrën më të mirë besimin e trajnerit të tij dhe nuk arriti ta përmbante veten: festimi i tij dukej si një shpërthim total. Mbrojtësi kishte parë klubin të blinte kolumbianin Lucumí, i cili sot është titullar i qëndrueshëm në qendër të mbrojtjes së bashku me Bremer.
Më parë, megjithatë, edhe Kelly preferohej para tij: zgjedhje që e detyronin të përfundonte në stol. Ndoshta edhe për këtë arsye Gatti festoi në mënyrë kaq të zgjatur dhe energjike, duke u treguar të gjithëve se mund t’i japë ende shumë Juventusit, pa qenë domosdoshmërisht i detyruar të shikojë shokët e skuadrës nga stoli. Gatti ka dashur ta përsërisë këtë me forcë, ai që ka treguar gjithmonë një lidhje të thellë me fanellën bardhezi që në kohën kur në stol ishte Allegri. Pikërisht ardhja e trajnerit toskan në Napoli kishte bërë të mendohej për një transferim të mbrojtësit në Kampania, por Gatti preferoi të qëndronte bardhezi.