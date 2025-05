Conçeicao e injorimin ndaj Calabria: çfarë ndodhi në të vërtetë në Milan-Bologna

Ishte një mbrëmje shumë e hidhur për Milan dhe teknikun Sergio Conçeicao, në Romë ishte Bologna që ngriti Kupën e Italisë dhe gëzoi në kulmin e një sezoni fantastik, ku Vincenzo Italiano arriti të bëjë më mirë – dhe pak e besonin të mundur – se paraardhësi i tij Thiago Motta. Rezultati 1-0 i skalitur nga goli i Ndoye jo vetëm e bën CEO-n e kuqezinjve Giorgio Furlani të thotë se “ky është një sezon dështim”, por në fakt e ‘shkarkon’ portugezin Conçeicao, shpresat e fundit të të cilit për konfirmim ishin të lidhura me fitoren e kupës, pasi Superkupa e fituar menjëherë pas ardhjes së tij nuk mjaftonte. Prandaj është e kuptueshme gjendja shpirtërore e portugezit 50-vjeçar në fund të ndeshjes, por kjo nuk justifikon shpikjen e gjërave që nuk janë të vërteta për të goditur teknikun Conçeicao, sidomos duke e sulmuar si njeri.

Videoja që tregon Conçeicao duke injoruar Calabria

Një video që është bërë virale tregon trajnerin e Milanit duke kaluar përpara ish-kapitenit kuqezi Davide Calabria (i cili kishte hyrë në fushë një çerek ore para fundit), dhe në dukje duke e kaluar përtej pa e vënë re, duke mërmëritur diçka me një vështrim të egër. Është e pashmangshme të mendohet për përplasjen e ndodhur me Calabria në fund të janarit pak pas fishkëllimës së fundit të ndeshjes me Parmën dhe prandaj për mbetje ende të pranishme mes të dyve, aq sa të bëjnë teknikun Conçeicao të sillet në mënyrë të ashpër ndaj tij. Por gjërat nuk kanë shkuar kështu, siç kuptohet mirë kur rishikohet e gjithë skena nga fillimi i saj.

Çfarë ndodhi realisht në momentin e ndarjes së medaljeve

Para ndarjes së çmimeve, Milan doli i pari: në krye të të gjithëve është kapiteni Mike Maignan, më pas menjëherë pas tij Conçeicao dhe pastaj të gjithë lojtarët e tjerë kuqezinj, të cilët i dhanë dorën shumë sportivisht lojtarëve kuqeblu. Trajneri jo, ai ishte vërtet i shkatërruar, nuk i zgjati dorën ndaj askujt, duke bërë të njëjtën gjë natyrisht edhe në fund të radhës me mbrojtësin Calabria. Sa i përket fjalës që ai mërmëriti, nga leximi i buzëve duket të jetë e njëjta që i tha pak më parë një lojtari tjetër të Bolognës, pra “komplimente” ose diçka e ngjashme. Shprehja e fytyrës është e errët, por kjo nuk e bën automatikisht një njeri të keq që duhet turpëruar publikisht.

Përqafimi mes Sergio Conçeicao dhe Davide Calabria pas Milan-Bologna më 9 maj

Do të kishte qenë më e bukur – në një ideal sporti ku duhen pranuar edhe humbjet – sikur trajneri nga Coimbra të kishte dhënë dorën të gjithë lojtarëve të Bolognës ashtu siç bënë djemtë e tij, dhe po ashtu do të kishte qenë bukur sikur pak më vonë të kishte pranuar të vendoste në qafë medaljen e rezervuar për finalistët, në vend që të bënte shenjë jo dhe ta merrte me dorë. Por asgjë nga këto nuk ka të bëjë me një përplasje të supozuar ende ekzistuese me Calabrian. Përkundrazi, ekziston një foto shumë e bukur që tregon të dy duke u përqafuar me shumë sinqeritet në fund të Milan-Bologna të premten e kaluar. Ajo po, është e vërtetë – pjesa tjetër është thjesht përfitim mbi fatkeqësinë.