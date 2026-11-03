COMUNICATO STAMPA

Il Presidente di RTV Nacional e il fondatore del Partito “Sulmi Nacional” in visita ufficiale a Roma e in Vaticano

Tirana, 3 novembre 2026

Il Presidente di RTV Nacional e fondatore del Partito “Sulmi Nacional”, il signor Flamur Buçpapaj, effettuerà una visita in Italia dall’11 al 13 novembre 2026, su invito di rappresentanti del partito Fratelli d’Italia, forza politica guidata dalla Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

La visita a Roma, prevista per l’11 novembre, rappresenterà un’opportunità per sviluppare contatti e scambi di opinioni sulle relazioni italo-albanesi, sulla cooperazione politica, sui media, sulla cultura e sulle prospettive di rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi.

Il 13 novembre è prevista una visita in Vaticano, anch’essa nell’ambito dell’invito ricevuto dagli organizzatori, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle istituzioni, della storia e del patrimonio culturale e spirituale di questo Stato.

Il Partito “Sulmi Nacional”, fondato da Flamur Buçpapaj, si trova attualmente nella fase conclusiva della procedura di registrazione presso il Tribunale di Tirana.

Questa visita intende creare nuovi canali di dialogo e cooperazione con esponenti politici e istituzionali italiani, promuovendo gli interessi nazionali albanesi, la storica amicizia tra Albania e Italia, nonché i valori della democrazia, della sovranità e della cooperazione europea.

Flamur Buçpapaj rappresenterà, nel corso di questa visita, il proprio impegno nei settori dei media, del giornalismo, della pubblicistica e della vita politica albanese.

Flamur Buçpapaj

Presidente di RTV Nacional

Fondatore del Partito “Sulmi Nacional”

Tirana, Albania