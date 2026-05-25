Comolli, Spalletti e… Vlahovic: asnjë revolucion, Elkann e rinis nga Juventusi i “vjetër”

Champions League, në fakt, ishte humbur që një javë më parë dhe barazimi në derbi nuk ndryshoi asgjë në shtëpinë e Juventus FC: gjatë javës John Elkann do të zhvillojë një takim me të gjitha palët, nga drejtuesit te stafi teknik, për të projektuar të ardhmen. Një e ardhme që, çuditërisht, mund të mos jetë shumë ndryshe nga e tashmja, pavarësisht rezultateve. Por le të shkojmë me radhë.
Drejtuesit në takim me John Elkann: zgjedhja e vazhdimësisë
Si Damien Comolli dje në prag të ndeshjes, ashtu edhe Luciano Spalletti të shtunën në konferencën për shtyp para sfidës, lanë të kuptohej se asnjëri prej tyre nuk do të bëjë një hap pas. Administratori francez specifikoi se “me ose pa Champions, projekti mbetet i njëjti”, duke konfirmuar se Europa League nuk ia heq nga mendja bindjen se projekti i ndërtuar javët e fundit për sezonet e ardhshme është ai i duhuri. Trajneri toskan tha qartë: “Dua të jem pjesë e Juventusit të së ardhmes”, koncept që e përsëriti edhe pas barazimit 2-2 kundër Torinos.
Edhe vetë Elkann duket se është dakord: administratori i Exor dëshiron të vazhdojë në emër të vazhdimësisë, pa përmbysur sërish drejtuesit dhe trajnerin, siç ndodhi dy vite më parë me Giuntoli-Thiago Motta dhe verën e kaluar me Comolli-Tudor/Spalletti. Nëse do të dëgjojë fjalët e duhura nga të dy, do të vazhdohet kështu; në të kundërt, nëse diferencat do të jenë të pakalueshme – si në rastin Ranieri-Gasperini te Roma – atëherë divorci do të ishte i pashmangshëm dhe do të duhej gjetur një administrator i ri.
Revolucion te zbuluesit e Juves: hipoteza e Matteo Tognozzi
Lëkundjet mund të prekin drejtorin teknik Francois Modesto, pasi nga shumë anë rikthimi i Matteo Tognozzi (aktualisht te Rio Ave FC) konsiderohet i afërt. Pikërisht ai, si përgjegjës i sektorit të scouting-ut, kishte zbuluar mes të tjerëve Kenan Yildiz, Dean Huijsen dhe Matias Soule. Në këtë skenar, Marco Ottolini, drejtori sportiv aktual, do të merrte më shumë peshë – duke i hequr diçka Comollit – në merkato dhe në mbështetje të vetë Spallettit.
Merkato Juventus: plani i teknikut për rinovimin e Vlahovic
Një nga operacionet e para në merkato, një tjetër sinjal në emër të vazhdimësisë, mund të jetë rinovimi i Dusan Vlahovic, sërish golashënues edhe dje, të cilin Spalletti e konsideron një pikë kyçe për rindërtimin e Juventusit. Gjatë javës do të ketë një takim të ri me agjentin e serbit, i cili kërkon shumë para, por për momentin nuk ka oferta konkrete alternative.
Juventusi i ri-vjetër mund të rinisë kështu nga Comolli në drejtim, Spalletti në pankinë dhe Vlahovic në sulm: pa revolucion, por a do të mjaftojë kjo?