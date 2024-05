Como është ngjitur në Serie A pas 21 vitesh, Fabregas dhe Henyr kanë arsye për festë

Como është ngjitur në Serie A pas 21 vitesh së bashku me Parmën, ndërsa Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria dhe Brescia do të luajnë në play-off.

Parma kishte siguruar tashmë vendin e parë dhe do të jetë në Serie A sezonin e ardhshëm së bashku me Como dhe një klub të tretë që do të vendoset në play-off.

Como ka padyshim emra të njohura më shumë nga çdo skuadër e Serisë B, e cila përqendrohet rreth ish-mesfushorit të Arsenalit, Barcelonës dhe Chelseat dhe fituesit të Kupës së Botës 2010, Cesc Fabregas.

Ai e përfundoi karrierën e tij si lojtar në qytetin buzë liqenit dhe më pas u bë trajner i ekipit Primavera të klubit. Më pas, në nëntor 2023, pas shkarkimit të Moreno Longo, Fabregas u emërua trajner i përkohshëm.

Megjithatë, duke qenë se ai nuk kishte licencat e kërkuara të trajnerit të UEFA-s në atë kohë, emërimi i tij nuk mund të bëhej i përhershëm, dhe kështu, ish-ndihmës trajneri i ekipit kombëtar të Uellsit, Osian Roberts mori detyrën e kujdestarit deri në fund të sezonit 2023-24, me Fabregas që tani shërben zyrtarisht si trajner i ekipit të parë.

Pritet që Fabregas të bëhet sërish kryetrajner sapo të marr dokumentet e nevojshëm të trajnerit.

Një tjetër emër në klub, ish-reprezentuesi anglez dhe legjenda e Chelseat, Dennis Wise është CEO, ndërsa Thierry Henry është një investitor dhe gjithashtu pjesë e bordit të drejtorëve.

