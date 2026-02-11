Como, çfarë u tha Fabregas lojtarëve para penalltive: “Faleminderit, tani argëtohuni”

Como është në gjysmëfinale të Kupës së Italisë pas fitores me penallti ndaj Napolit kampion. Fabregas arriti një sukses historik: pas 40 vitesh, Como mes katër më të mirave dhe në pranverë do të përballet me Interin.
“Një moment historik për Comon, shumë i bukur dhe pozitiv, por tani kemi një ndeshje tjetër të rëndësishme. Euforinë duhet ta lëmë për fundin e sezonit. Janë dhjetë minuta muzikë, tani këmbët në tokë, sepse të shtunën luajmë sërish”.
Baturina abre o placar para o Como nas quartas de final da #CoppaItaliaFrecciarossa ⚽️🔥#NapoliComo 0-1pic.twitter.com/APoNcl9qCw
— Lega Serie A (@SerieA_BR) February 10, 2026
Për zëvendësimin e Ramon, që rrezikonte kartonin e kuq: “E hoqa për atë episod. Ndoshta në faullin tjetër arbitri do ta nxirrte jashtë. Është 20 vjeç, po bën shumë mirë, por është i papërvojë. Në këto ndeshje, nëse mbetesh me 10, bëhet shumë e vështirë”.
Fabregas pranoi edhe zgjedhjen për t’u mbrojtur me pesë lojtarë në fund: “Bëmë një ndeshje ndryshe, më mbrojtëse. Ata kanë shumë cilësi dhe të ndëshkojnë kur të gjejnë hapësira. Në fund u rreshtuam me pesë prapa, sepse jemi Como dhe vendosëm ta mbyllnim ndryshe. Ishte një paraqitje si familje”.
Dhe zbuloi fjalët para penalltive: “I falënderova që më lejuan të jetoj këtë përvojë. Pastaj u thashë: shijojini këto penallti. Ata janë një skuadër e madhe dhe kur je skuadër e madhe ndjen pak frikë. Ne kemi një moshë mesatare shumë të re. Tani duhet të vazhdojmë punën, sepse kemi tre ndeshje radhazi”.