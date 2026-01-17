Commisso, çfarë ndodh tani: nga shtyrja e Bologna-Fiorentina te e ardhmja e klubit

Në orët e fundit ka ndërruar jetë Rocco Commisso, sipërmarrësi amerikan që prej gjashtë vitesh e gjysmë ishte pronari i Fiorentinës. Ngushëllimi për Commisso-n është unanim, i kujtuar me dashuri nga i gjithë bota e futbollit, jo vetëm ajo italiane. Por tani lind pyetja se çfarë do të ndodhë me klubin Viola, si në planin afatshkurtër – të dielën në orën 15 është në program ndeshja me Bolognën – por sidomos në nivel shoqëror. Në më pak se dy vjet ka ndryshuar praktikisht gjithçka.
Bologna-Fiorentina është në program të dielën më 18 janar
Klubi Viola po përgatiste ndeshjen me Bolognën, një tjetër përballje kyçe e këtij sezoni që e sheh Fiorentinën në luftë të plotë për të mos rënë nga kategoria. FIGC ka vendosur një minutë heshtje në kujtim dhe nderim të Rocco Commisso, që do të respektohet para çdo ndeshjeje të fundjavës dhe gjithashtu të hënën. Ende nuk është marrë asnjë vendim, përkundrazi, për shtyrjen e Bologna-Fiorentina.
Nga shumë palë po flitet për hipotezën e shtyrjes, duke marrë parasysh atë që ndodhi gati dy vjet më parë kur Joe Barone, krahu i djathtë i presidentit Commisso, u ndje keq para Atalanta-Fiorentina dhe ndeshja u shty. Angazhimet e shumta të dy skuadrave, të përfshira në tre kompeticione, do ta bënin të vështirë gjetjen, të paktën në periudhë afatshkurtër, të një date për rikuperimin. Ky duket problemi kryesor i lidhur me shtyrjen dhe zhvillimin e këtij takimi. Brenda pak orësh, gjithsesi, do të vijë një vendim përfundimtar.
La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.
Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026
Cili do të jetë e ardhmja e Fiorentinës
Fiorentina ka humbur farin e saj. Por, të paktën për momentin, asgjë nuk do të ndryshojë. Do të jetë bashkëshortja Catherine, me të cilën kishte festuar së fundmi 50 vjet martesë, ajo që do të marrë vendimet lidhur me klubin. Një prani diskrete, por vendimtare. Sepse ndër vite Catherine ka pasur një rol të rëndësishëm brenda klubit, i cili pothuajse dy vjet më parë humbi edhe Joe Barone, mik vëllazëror, përveçse deus ex machina e klubit. Drejtori i përgjithshëm Alessandro Ferrari dhe administratori i deleguar Marc Stephan do të vazhdojnë të drejtojnë klubin, i cili nga 4 shkurti do të ketë mes anëtarëve të tij edhe Fabio Paratici, që do të jetë njeriu i merkatos.