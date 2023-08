‘Come No!’: Juventusi arrin marrëveshje me Lukakun

Juventusi raportohet se ka arritur marrëveshje me Romelu Lukakun.

Sipas raportimeve, sulmuesi belg ka pranuar një ofertë tri vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një sezon tjetër.

“Zonja e Vjetër” insiston në një marrëveshje shkëmbimi.

Romelu Lukaku and Juventus have an agreement in place over three year deal with option for further season. ⚪️⚫️🇧🇪

Juventus keep insisting on swap deal with Chelsea including €40m fee — still waiting for #CFC to decide on Dusan Vlahović.

Pochettino will be crucial. pic.twitter.com/Z7KnSVKdf2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023